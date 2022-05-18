Казуси з гуманітаркою на Запоріжжі: охочих брати крадене в окупантів майже немає

Казуси з гуманітаркою на Запоріжжі: охочих брати крадене в окупантів майже немає

Незважаючи на те, що чимало українців через окупацію частини Запорізької області залишилися без засобів існування, вони не поспішають брати подачки ворога.

До того ж окупанти не соромляться роздавати українцям раніше в них вкрадене.

Про це повідомляє Запорізька ОВА.

У селі Велика Білозерка Василівського району росіяни спробували роздавати гуманітарну допомогу. За подачкою від окупантів прийшло лише 5 людей.

У селищі Михайлівка колаборанти похвалилися тим, що передали гуманітарну допомогу до місцевої лікарні. Однак ці ліки - українського виробництва. Тобто це все було викрадено у волонтерів, які іноді мають змогу відвозити допомогу до окупованих міст та селищ.

Нагадаємо, що на окупованих територіях загарбники держави-терористки займаються розповсюдженням неправдивої інформації. Мешканці населених пунктів, які тимчасово захопили росіяни, повідомляють про спеціально завезених людей, що цим займаються. Зокрема, так звані російські "шептуни" з'явилися у Мелітополі.

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