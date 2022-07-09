Кефір за 50 і дезодорант за 175 грн: жителька Херсона зробила огляд цін у місцевому супермаркеті (відео)

В тимчасово окупованому Херсоні колишній український супермаркет мережі АТБ перейменували на АБЦ і відкрили його 8 липня. Місцева жителька влаштувала огляд цін під час відвідин цього закладу та опублікувала відео.
Так, на опублікованих кадрах видно, що частина прилавків одного з супермаркетів Херсона порожня. Зате поряд з порожніми розташовані вщерть заповнені пивом полиці.
Відповідний ролик викладений на Facebook-сторінці NewDay ua.
"Пельмені можна придбати за 159-180 грн. Також тут є дитячі йогурти. Найдешевші я знайшла за 17 грн, є 24, 25 і вище. Творог є за 107 грн. Кефір – 40-50 грн. Масло – за 116-135 грн. Молоко – 54 грн. Сметана – 78 грн", – розповідає на відео авторка.
Серед вказаних цін також:
- мило – 118 грн;
- дезодорант – 175 грн;
- шампуні – 141 грн;
- серветки – 146 грн
- бублики – 28-45 грн;
- хлібці – 30 грн
- дитяче печиво – 44 грн
- батончики – 8-18 грн
- банани – 54 грн,
- ківі – 130 грн.
Новий супермаркет в Хесоні
Відеоогляд нового супермаркету в Херсоні зробила місцева мешканка. Ще не всі товари розклади на полиці, але ціни вже вражають. Підписуйтесь на телеграм-канал https://t.me/newdayuauaОпубліковано NewDay ua Субота, 9 липня 2022 р.
Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов розповів, як і за скільки часу можна звільнити Херсон від окупантів.
Читайте також:
- "Чергове знущання": у Маріуполі окупанти встановили захмарні ціни в магазинах (фото)
- Шампунь за 600 грн: у Мережі показали шокувальні ціни в окупованому Херсоні (фото)
- Що буде з цінами в найближчі місяці: радник Зеленського зробив прогноз