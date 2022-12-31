Щоб келихи не помутніли та не покрилися нальотом: поради від сомельє, як зробити їх прозорими

Чому келихи помутніли, як їх потрібно мити, щоб вони були прозорими, читайте в матеріалі ТСН.ua

Незабаром потрібно буде ставити на новорічний стіл улюблені фужери, але з ними щось не так -- скло втратило блиск і прозорість, хоча їх ніхто не чіпав рік.

Швидше за все, ви неправильно доглядаєте і за посудом. Розповідаємо, як та чим краще мити скляний посуд

Чому після миття келихи та склянки каламутні та непрозорі

Скоріш за все, причина у мінеральних відкладеннях, які є у воді та її жорсткості.

Вапняковий наліт, який є у воді прилипає до скла немов клей і робить його каламутним.

Жорстка вода створює кілька проблем. З одного боку, мінерали знижують ефективність засобів, якими ви користуєтесь для миття, через що необхідно використовувати їх більшу кількість. З іншого — вода з речовинами, що миють, погано змивається з посуду. Як наслідок, на склянках залишається шар каламутної води, змішаний з мийним засобом. Здавалося б, для досягнення найкращих результатів потрібно використовувати більшу кількість побутової хімії, але насправді це лише погіршить ситуацію — процедура полоскання перетвориться на ще важче завдання. В результаті мінерали висохнуть на стінках фужерів та створюють на них каламутну плівку..

Як перевірити причину помутніння келихів

Перевірити досить просто – опустіть посуд в оцет на 5 хвилин. Якщо після цього він стане прозорим, значить проблема в жорсткій воді. Якщо після випробовуванням оцтом посуду залишився мутним, причиною може бути все що завгодно — низька якість скла, використання занадто високих температур для миття.

Причина помутніння — занадто гаряча вода

Річ у тому, що скло та кришталь потрібно мити при температурі не вище 60 градусів. Якщо ви залишили посуд відмокати у дуже гарячій воді, структура виробу почне руйнуватися, і він втратить свою прозорість.

Сомельє рекомендують мити фужери при температурі не вище 30°. За більш високих температур барне скло стає каламутним, а термін його експлуатації істотно скорочується.

Які ще є причини помутніння келихів

Ще однією поширеною причиною помутніння келихів для вина та шампанського є корозія скла. Ця проблема проявляється у вигляді незворотного нальоту, що погіршує прозорість виробів. Спочатку на поверхні з'являються райдужні переливи, а потім димчаста плівка, яка не очищається ні народними, ні професійними способами. Причина корозії — високий вміст лугу в мийних засобах, який неквапливо крок за кроком роз'їдає матеріал.

Помутніння може бути викликане і не правильним зберіганням при високій вологості — від 40 ° або регулярного впливу високих температур — вище 60 °.

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