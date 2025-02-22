Келлог розповів про емоційний візит на Київщині: з ким він зустрівся

Спецпредставник президента США Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог відвідав Ірпінський військовий госпіталь біля Києва. Тут він поспілкувався з пораненими українськими військовими.

У своєму дописі у мережі Х спецпредставник Трампа назвав свій візит до госпіталю “емоційним”.

“Ось чому президент Трамп абсолютно правий щодо припинення цієї війни. Вбивства мають припинитися. 45-47 [тобто Дональд Трамп, який є 45-й і 47-й президентом США] зробить це”, - написав він.

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Як повідомляє видання Sky News, Келлог поспілкувався з приблизно 20 військовослужбовцями, сидячи з кожним і проводячи індивідуальні дискусії.

Розмова Келлога з українським солдатом

Один солдат, який назвався Денисом запитав у генерала Келлога, чи вважає він, що Росії можна довіряти під час переговорів.

“Усі війни закінчуються переговорами, остаточна перемога на полі бою закінчується дипломатією, і сьогоднішній світ не є іншим”, - обережно відповів представник Трампа, але при цьому запевнив, що США залишаються на стороні України, а всі нації світу визнають російську агресію.

При цьому Кіт Келлог висловив свою вдячність українським солдатам, які дають час політикам і дипломатам знайти вирішення конфлікту.

“Україна вам зобов’язана – світ вам зобов’язаний – тому що ви в основному жертвуєте, щоб дозволити дипломатам знайти... хороше рішення – рішення, за яке ви боролися”, - наголосив він.

На зауваження Дениса про те, що Україна повинна мати сильну армію, оскільки Росія нападе знову після будь-якої мирної угоди, генерал Келлог відповів: “Я думаю, що наступної війни не буде”.

Нагадаємо, напередодні Кіт Келлог повідомив про проведені “широкі та позитивні” дискусії із президентом України Володимиром Зеленським, якого він назвав "бойовим і сміливим лідером нації у стані війни".

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