Келлог пояснив, чому Росія атакувала Київ під час його візиту

Кіт Келлог / © Associated Press

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В Україні раніше жартували, що колишній спецпредставник США Кіт Келлог працює краще за «ППО», бо під час його поїздок Росія завжди припиняла обстріли по Києву. Проте під час останнього візиту американця це правило не спрацювало.

Чому так пояснив Кіт Келлог в інтерв’ю журналістці Раміні Есхакзай.

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Зміна статусу та «нелюбов» з Путіним

Колишній спецпредставник США припустив, що ситуація змінилася через його теперішній статус. Після завершення роботи в американському уряді він став приватною особою.

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«Думаю, Путін мене не любить і я його теж не люблю. І думаю те, що я тепер приватна особа, людина, яка не працює в уряді, напевно, теж на це впливає», — пояснив він.

На думку Келлога, російський диктатор своєю атакою міг намагатися надіслати певний сигнал. Проте американський політик переконаний, що подібні методи Москви не дадуть бажаного результату.

«Він не перемагає, він програє. Він намагається зламати волю людей, але це не спрацює», — наголосив колишній спецпредставник США.

Келлог додав, що його мало хвилює те, що саме про нього думає очільник Кремля. Головним для себе він вважає можливість особисто приїжджати до України та допомагати державі у складний час. Американець також підкреслив, що його особисте та професійне ставлення до російського лідера є відверто негативним.

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«На дуже особистому та професійному рівні я його не люблю і він не любить мене», — резюмував Кіт Келлог.

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, американський генерал Келлог вважає, що очільник Кремля Путін не зупиниться на досягнутому і хоче захопити нові території України.

Також він заявляв, що російський диктатор Володимир Путін не зупинить війну в Україні, поки не забере не лише Луганську область, а й Одеську, Запорізьку.

Раніше ми писали, що аналітики зауважували, що Росія наразі не демонструє готовності до реального припинення війни проти України. Навпаки, у Кремлі, за даними аналітиків, можуть розраховувати на продовження бойових дій.

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