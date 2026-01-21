Келлог пояснив, як Україна може здобути перевагу у війні з Росією

Кіт Келлог / © Getty Images

Реклама

Якщо Україна успішно подолає поточний зимовий період, стратегічна ініціатива у війні перейде на її бік.

Таку думку висловив колишній спецпосланець президента США Кіт Келлог, передає «Європейська правда».

За словами Келлога, критично важливими є січень та лютий. Він визнав, що нинішні умови, зокрема низькі температури та ситуація в енергосистемі, є вкрай важкими для українців. Проте вже у березні та квітні ситуація може кардинально змінитися.

Реклама

«Я щиро вірю: якщо Україна переживе цю зиму і ми увійдемо в березень і квітень, перевага буде на вашому боці, а не на боці Росії», — наголосив американський політик.

Келлог зазначив, що Росія не має шансів на перемогу, а Володимир Путін уже усвідомлює масштаб понесених втрат. За словами ексспецпосланця, очільник Кремля шукає варіанти «гідного виходу» із ситуації, але водночас опинився у психологічній пастці.

Політик підкреслив, що російський диктатор Путін просто не може дозволити собі припинити війну, оскільки це означатиме визнання тотального провалу його політики та особистої поразки.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп у Давосі висловився про Україну. За його словами, Штати активно працюють над закінченням російсько-української війни, втім, Європа та НАТО мають долучитися.

Реклама

Раніше Трамп анонсував розмову з Зеленським. Водночас він згадав і Путіна.