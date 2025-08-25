ТСН у соціальних мережах

Келлог сказав, коли до України може повернутися мир

Як зазначив спецпредставник США Кіт Келлог, легко розпочати війну, але дуже важко її закінчити.

Кіт Келлог

Кіт Келлог / © Associated Press

У США сподіваються, що війна в Україні може бути завершена до наступного Дня Незалежності України — 24 серпня 2026 року. Глава Штатів Дональд Трамп хоче покласти край втратам.

Про це сказав спецпредставник президента США Кіт Келлог під час Національного молитовного сніданку у Києві.

«У чому мистецтво здійсненного, щоб довести цю війну до кінця? Люди забувають про тривалість цієї війни. Ми вже четвертий рік у цій війні. Світ теж. Це війна, яка насправді більша (ніж просто війна Росії проти України — ред.). Це найбільша війна в Європі з часів Другої світової війни….Вони ведуть цю війну довше, ніж ми як нація у Сполучених Штатах воювали у Другій світовій війні», — зазначив Келлог.

Він закликає подумати про рівень втрат, який є величезним.

«Якщо додати втрати України та Росії разом узяті, то це молоді чоловіки та жінки, які воювали та гинули. Рівень втрат вищий, ніж у Другій світовій війні. Подумайте про це. Тож подумайте про смерть і руйнування», — відзначив Келлог.

Він додає, що саме тому люди, які служили у війську та бачили шкоду, якої це може завдати, хочуть покласти цьому край. Келлог заявив, що саме так і зробив Трамп.

«Президент Трамп — чудова людина миру. Я сподіваюся, що через рік, на наступний День Незалежності, 35-річчя України, наступний молитовний сніданок, ймовірно, відбудеться після цього (після встановлення миру — Ред.)», — каже Келлог.

Україна буде іншим місцем, акцентує він, коли це відбуватиметься у майбутньому.

«Будь-яка роль, яку я можу зіграти або яку ми всі можемо зіграти, я вважаю дуже важливою. Це нелегкий час. Це важке, складне завдання. Президент Трамп це визнав. Я визнав це. Ми всі це визнали. Не хочу цього говорити, але вести війну легко. Встановити мир важко. Легко розпочати війну. Дуже, дуже важко закінчити війну. І це приблизно те місце, де ми зараз знаходимося», — завершив Кіт Келлог.

Раніше йшлося про те, що прем’єрміністр Юлія Свириденко провела зустріч у Києві зі спеціальним посланцем США з питань України та Росії Кітом Келлогом. Сторони обговорили питання гарантій безпеки для України.

«Йдеться не лише про військову складову, а й про політичну стабільність та економічний потенціал», — зазначила Свириденко.

Окремим блоком переговорів стало питання критично важливих корисних копалин і промислових активів, які Росія намагається незаконно експлуатувати на тимчасово окупованих територіях. Прем’єрка наголосила, що будь-які спроби легалізувати видобуток і торгівлю цими ресурсами є неприпустимими.

