Керівництво РФ повертає своїх солдатів додому в труні, або з пораненням: свідчення полонених

Керівництво РФ повертає своїх солдатів додому в труні, або з пораненням: свідчення полонених

Російські військові полонені розповіли, як їх обдурює їхнє керівництво і не дозволяє розривати контракти, щоб покинути війну в Україні і повернутися назад до РФ.

Так, за словами окупантів, їхнє керівництво повертає своїх солдатів додому або в труні, або з пораненням.

Свідчення військових РФ оприлюднила Служба безпеки України сьогодні, 25 травня.



"Вирватися з війни в Україні іншим способом загарбники можуть тільки через полон. Тому зараз здаються ще більш охоче, ніж у перші тижні", - кажуть в СБУ.

Про це свідчать і самі полонені російські окупанти.

"Хотіли піти з частини своїм ходом. Розірвати договір, одним словом. На що командир нам відповів, що поїдемо лише "двохсотими" або "трисотими". Якщо ми спробуємо втекти, то все буде заміновано. І по нас стрілятимуть наші ж пости", - розповідають російські солдати.

Ці окупанти потрапили в полон після контрнаступу ЗСУ на Харківщині, коли українські бійці взяли їх у кільце.

Зараз із ними працюють слідчі СБУ, а самі загарбники раді, що зберегли своє життя, кажуть в спецслужбі.

"Для тих росіян, хто також хоче залишитися живими, нагадуємо телефон, спеціально створений для таких випадків: 2402. Він доступний для українських і російських операторів", - зазначили в СБУ.

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