Керівництво Житомирської митниці "погоріло" на корупційних схемах ввезення автомобілів швидкої

СБУ та ДБР викрили корупційну схему на Житомирській митниці – механізм полягав у незаконному ввезенні до України іноземних автомобілів швидкої допомоги. Протиправна діяльність ділків завдала державному бюджету збитки у понад 20 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За інформацією слідства, злочинну схему налагодили керівники одного із митних постів області – вони допомагали імпортувати іноземні "швидкі" без сплати встановлених митних платежів.

Як працювала схема

Восени 2020 року представники столичної компанії-імпортера переправили до України 26 автомобілів меддопомоги і оформили їх зберігання в режимі "митний склад".

Ця норма передбачає перебування транспортного засобу на території митних логістичних центрів без сплати податків і зборів впродовж одного року. Після закінчення цього терміну авто мають розмитнити з перерахуванням відповідних платежів до держбюджету або повернути до країни-експортера.



Втім, митники "домовилися" із комерсантами зробити фіктивний реекспорт "швидких" для штучного продовження терміну їх безоплатного перебування в Україні.

Посадовці проводили за документами так званий "повторний заїзд" через кордон, але насправді іноземні транспортні засоби залишались на митному складі на Житомирщині.

"За цей час комерсанти шукали покупців на імпортований товар та реалізовували його після розмитнення за "мінімальною" ставкою. Для цього вносили до митних декларацій штучно занижену вартість зарубіжних авто, а митники "не помічали" цю невідповідність з реальною сумою", - йдеться у повідомленні.

На підставі зібраних доказів заступнику начальника митного посту та керівнику відділу митного оформлення повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України. Суд обрав фігурантам запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Понад 20 автомобілів швидкої допомоги із повним медичним обладнанням, на які було накладено арешт, передано на потреби Збройним силам України.

Нагадаємо, СБУ затримала депутата забороненої ОПЗЖ, який працював на російську розвідку у східних регіонах України, та "зливав" дані про дислокацію підрозділів Сил оборони на території Бахмутського району.

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