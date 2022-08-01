"Керівництво ЗС РФ вважає громадян ідіотами": у Генштабі Росії видали спалену солому за знищені ракети до HIMARS

У Росії Генштаб "намалював" собі чергову перемогу.
Вони повідомили про знищення на території України ракет до РСЗВ HIMARS.
Про це проінформував журналіст Роман Цимбалюк.
Як зазначив журналіст, 28 липня офіційний представник міноборони РФ генерал-лейтенант Ігор Конашенков у своєму брифінгу повідомив, що 24 липня ЗС РФ завдали удару по населеному пункту Любимівка (Дніпропетровська область), в результаті якого було знищено "понад сто ракет до РСЗВ "HIMARS" виробництва США, ліквідовано до 120 осіб військовослужбовців, які охороняли об'єкт, а також іноземні найманці та технічні фахівці”.
"Керівництво збройних сил вважає громадян РФ ідіотами, видаючи знищену солому за ракети від РСЗВ HIMARS. Насправді удару було завдано по ангарах агропідприємства, в якому на момент завдання удару зберігалося понад 800 тонн соломи (з якої, на думку Конашенкова, можна було б виготовити близько 100 ракет для HIMARS). Крім того, постраждала одна дитина (очевидно, що є іноземним найманцем)", - написав журналіст.
Нагадаємо, що у Херсонській області ЗСУ "мінуснули" роту окупантів, яка щойно прибула з російського Іваново. Її "накрили" артилерійським вогнем.
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