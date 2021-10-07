Керівництву "Укрексімбанку" вручили підозру у справі про напад на журналістів "Схем"

Керівництву "Укрексімбанку" вручили підозру у справі про напад на журналістів "Схем"

Посадовцям інкримінують перешкоджання роботі журналістів.

Поліцейські вручили повідомлення про підозру керівництву "Укрексімбанку" у перешкоджанні професійній діяльності журналістів "Схем", на яких напали під час інтерв’ю із головою правління банку Євгеном Мецгером.

Про це йдеться в повідомленні поліції Києва.

Як зазначається, 7 жовтня поліцейські та працівники прокуратури вручили підозру двом службовим особам банку. У поліції імен не назвали, але, за інформацією УП, йдеться, нібито про голову "Укрексімбанку" Євгена Мецгера.

Також правоохоронці вивчають участь третьої особи, дії якої зафіксовані на відео, яке оприлюднене журналістами, та причетність інших осіб. За результатами перевірки їхнім діям буде надано відповідну правову кваліфікацію.

За фактом нападу на журналістів розпочато кримінальне провадження за ч. 1 та ч. 3 ст. 171 ККУ - перешкоджання законній професійній діяльності журналістів. Працівникам "Укрексімбанку" загрожує штраф від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі до п’яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю терміном до трьох років або без такого.

Нагадаємо, журналісти "Схем" заявили про напад під час інтерв’ю із головою правління державного "Укрексімбанку" Євгеном Мецгером.

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, на якому зафіксовані вказівки Мецгера забрати техніку і "вичистити все це г**но". Також із відеоролику зрозуміло, що знімальну групу закрили у приміщенні та не випускали. Обурення щодо інциденту висловили дипломатичні представництва США та Великої Британії, а Національна поліція відкрила кримінальне провадження .

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Новини України: голова правління "Укрексімбанку" склав повноваження

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