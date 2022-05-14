Керівниця медколеджу в Маріуполі почала співпрацювати з окупантами: 2014-го сприяла "рефенедуму" в місті

У Маруполі Донецької області продовжують фіксувати випадки колабораціонізму.

Яскравим прикладом співпраці з окупантами стала виконувачка обов'язків Маріупольского медичного коледжу Узун Олена Валентинівна. Жінка ще від 2014-го симпатизує російським окупантам.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, після повномастабного вторгнення Росії, 24 лютого, вона самостійно перейшла на бік окупантів держави-агресорки. Зараз вона займається організацією "перезапуску медичного коледжу під російськими брендами.

"Телефонує батькам та учням, пропонує відмовитись від продовження навчання в Україні та отримати російській диплом. Типова мраZота", - написав представник мерії.

До слова, 2014-го Узун разом з керівником департаменту освіти сприяла псевдорефенедуму в Маріуполі. Коли ж план росіян не вдався, то свої дії пояснили "примусом".

"Тоді доказів бракувало. Вісім років загорнута в прапор і перша на співі гімну Україні. Але правда - ось вона. Зараз. Закарбовано", - наголосив Андрющенко.

Як повідомлялося, високий рівень колаборації поліції в Мангушському районі здивував навіть росіян. Українські поліцейські стали колаборантами і разом із російськими спецслужбами тепер працюють у фільтраційних таборах, де з усією жорстокістю і підступністю не дають українцям вирватись із під окупації.

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