Керівниця медколеджу в Маріуполі почала співпрацювати з окупантами: 2014-го сприяла "рефенедуму" в місті

У Маруполі Донецької області продовжують фіксувати випадки колабораціонізму.
Яскравим прикладом співпраці з окупантами стала виконувачка обов'язків Маріупольского медичного коледжу Узун Олена Валентинівна. Жінка ще від 2014-го симпатизує російським окупантам.
Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
За його словами, після повномастабного вторгнення Росії, 24 лютого, вона самостійно перейшла на бік окупантів держави-агресорки. Зараз вона займається організацією "перезапуску медичного коледжу під російськими брендами.
"Телефонує батькам та учням, пропонує відмовитись від продовження навчання в Україні та отримати російській диплом. Типова мраZота", - написав представник мерії.
До слова, 2014-го Узун разом з керівником департаменту освіти сприяла псевдорефенедуму в Маріуполі. Коли ж план росіян не вдався, то свої дії пояснили "примусом".
"Тоді доказів бракувало. Вісім років загорнута в прапор і перша на співі гімну Україні. Але правда - ось вона. Зараз. Закарбовано", - наголосив Андрющенко.
Як повідомлялося, високий рівень колаборації поліції в Мангушському районі здивував навіть росіян. Українські поліцейські стали колаборантами і разом із російськими спецслужбами тепер працюють у фільтраційних таборах, де з усією жорстокістю і підступністю не дають українцям вирватись із під окупації.
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