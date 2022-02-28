Керівник Донецької обласної ВЦА розповів про ситуацію у регіоні: які населені пункти під обстрілами

Наші військові дають відсіч ворогу по всіх напрямках.
Ситуація щодо російського вторгнення. Зведена інформація щодо російського вторгнення з 20:00 27 лютого до 09:00 28 лютого у Донецькій області.
Так, за добу, за інформацією голови Донецької облдержадміністрації Павла Кириленка, у Сартані від обстрілів поранена 1 людина, пошкоджено 10 будинків. Раніше, вдень 27 лютого, від авіаударів загинуло 2 людини, поранено 4.
У Лебединському:
- ракетне влучання, пошкоджено 15 будинків;
- постраждалих немає.
У Красногорівці та Мар'їнці обстріли з артилерії, але, на щастя, без втрат та руйнувань.
У Торецьку ситуація напружена, але контрольована, ніч минула без обстрілів інфраструктури, без жертв серед мирного населення.
У Новомихайлівці близько 20 залпів 152-мм артилерії, інформація про пошкодження уточнюється. У Миронівці обстріли з артилерії, але наразі без постраждалих і пошкоджень.
У Верхньоторецькому:
- обстріли околиць почались о 7 ранку;
- постраждалих на даний час немає.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- літаки - 29
- гелікоптери - 29
- танки - 191
- бойові броньовані машини - 816
- гармати - 74
- ЗРК "Бук" - 1
- "Гради" - 21
- автомобільна техніка - 291
- цистерни - 60
- БпЛА ОТР2 - 3
- кораблі і катери - 2
- Особовий склад орієнтовно - 5300
З чого почалося російське військове вторгнення до України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
Як починалася війна Росії проти України:
- Рано-вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Одразу ж було чути вибухи у великих містах України - Росія на чолі з Путіним розпочала війну проти України. Обстріли українських міст та сіл тривають.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
Росія завдає ударів по цивільному населенню:
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