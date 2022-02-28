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Керівник Донецької обласної ВЦА розповів про ситуацію у регіоні: які населені пункти під обстрілами

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Керівник Донецької обласної ВЦА розповів про ситуацію у регіоні: які населені пункти під обстрілами

Associated Press

Наші військові дають відсіч ворогу по всіх напрямках.

Ситуація щодо російського вторгнення. Зведена інформація щодо російського вторгнення з 20:00 27 лютого до 09:00 28 лютого у Донецькій області.

Так, за добу, за інформацією голови Донецької облдержадміністрації Павла Кириленка, у Сартані від обстрілів поранена 1 людина, пошкоджено 10 будинків. Раніше, вдень 27 лютого, від авіаударів загинуло 2 людини, поранено 4.

У Лебединському:

  • ракетне влучання, пошкоджено 15 будинків;
  • постраждалих немає.

У Красногорівці та Мар'їнці обстріли з артилерії, але, на щастя, без втрат та руйнувань.

У Торецьку ситуація напружена, але контрольована, ніч минула без обстрілів інфраструктури, без жертв серед мирного населення.

У Новомихайлівці близько 20 залпів 152-мм артилерії, інформація про пошкодження уточнюється. У Миронівці обстріли з артилерії, але наразі без постраждалих і пошкоджень.

У Верхньоторецькому:

  • обстріли околиць почались о 7 ранку;
  • постраждалих на даний час немає.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 29
  • гелікоптери - 29
  • танки - 191
  • бойові броньовані машини - 816
  • гармати - 74
  • ЗРК "Бук" - 1
  • "Гради" - 21
  • автомобільна техніка - 291
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 3
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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