Керівник Донецької обласної ВЦА розповів про ситуацію у регіоні: які населені пункти під обстрілами

Керівник Донецької обласної ВЦА розповів про ситуацію у регіоні: які населені пункти під обстрілами

Наші військові дають відсіч ворогу по всіх напрямках.

Ситуація щодо російського вторгнення. Зведена інформація щодо російського вторгнення з 20:00 27 лютого до 09:00 28 лютого у Донецькій області.

Так, за добу, за інформацією голови Донецької облдержадміністрації Павла Кириленка, у Сартані від обстрілів поранена 1 людина, пошкоджено 10 будинків. Раніше, вдень 27 лютого, від авіаударів загинуло 2 людини, поранено 4.

У Лебединському:

ракетне влучання, пошкоджено 15 будинків;

постраждалих немає.

У Красногорівці та Мар'їнці обстріли з артилерії, але, на щастя, без втрат та руйнувань.

У Торецьку ситуація напружена, але контрольована, ніч минула без обстрілів інфраструктури, без жертв серед мирного населення.

У Новомихайлівці близько 20 залпів 152-мм артилерії, інформація про пошкодження уточнюється. У Миронівці обстріли з артилерії, але наразі без постраждалих і пошкоджень.

У Верхньоторецькому: