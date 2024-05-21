Керівник ФЛА Закарпаття втрапив у скандал: олімпійка з написом Russia і заява про "відокремлення" регіону

Голова Закарпатської федерації легкої атлетики на відео чи то жартома, чи то серйозно заявив про бажання відокремити Закарпаття. На іншому відео він тренується у формі з написом Russia.
У Мережі з'явилося відео, на якому президент Федерації легкої атлетики Закарпатської області Олег Коноваленко тренується у формі з написом Russia та "жартома" підписує рішення про відокремлення Закарпаття від України.
Відео опублікував місцевий журналіст і блогер Віталій Глагола у своєму Telegram. Коли і де були зняті ці ролики, невідомо.
"Голова Закарпатської федерації легкої атлетики хоче відокремити Закарпаття і тренується в спортивці RUSSIA. Про це колишній заступник начальника УБОЗ в Закарпатській області Олег Коноваленко, який наразі очолює Закарпатську федерацію легкої атлетики, повідомив у "жартівливому" відео, яке було знято ймовірно десь у російських кабінетах", – зазначив Глагола.
На першому відео Коноваленко вдає представника влади і сидить в розкішному кабінеті з великим портретом Леніна і (ймовірно) маршала Жукова. Коли до нього підходить підлеглий із запитанням: "Що будемо робити з Закарпаттям", він відповідає: "Відокремити на...й". Водночас імітує підписання документа. Розмова відбувається російською.
На іншому відео Коноваленко тренується у олімпійці з написом Russia на спині.
Що відомо про Олега Коноваленка
Олег Коноваленко очолив Федерацію легкої атлетики Закарпаття у листопаді 2015 року. Інформації у відкритому доступі про Коноваленка небагато. Відомо, що за часів Януковича він був заступником начальника УБОЗ в Закарпатській області.
У коментарях за тих часів про Коноваленка відгукуються, м'яко кажучи, "не дуже". З огляду на дописи, місцеві жителі вважають, що він був причетний до "кришування" контрабанди в регіоні.
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