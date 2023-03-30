Керівник МАГАТЕ після візиту на Запорізьку АЕС: "Захистити станцію вже неможливо"

Керівник МАГАТЕ Рафаель Гроссі відвідав українську Запорізьку АЕС у середу, 29 березня, і заявив, що гарантувати безпеку на станції вже неможливо.

Гроссі повідомив, що кількість військ поблизу АЕС значно збільшилася, тож її більше неможливо захистити.

Про це повідомляє Sky News.

"Очевидно, що в усьому цьому регіоні посилюється військова активність. Тому захистити станцію неможливо", – сказав керівник МАГАТЕ.

Це був другий візит Гроссі до Запоріжжя після повномасштабного вторгнення Росії до України, і його метою було "з перших вуст оцінити серйозну ситуацію з ядерною безпекою та охороною на об’єкті".

Попри те, що агентство має команду експертів на АЕС від вересня минулого року, Гроссі описав ситуацію як "все ще нестабільну".

Нагадаємо, Рафаель Гроссі наполягає на створенні зони безпеки на станції, щоб запобігти можливій ядерній катастрофі. Від ідеї демілітаризації зони навколо Запорізької АЕС МАГАТЕ відмовилися через "труднощі з реалізацією цього процесу".

Читайте також: