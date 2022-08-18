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Керівник МАГАТЕ погодився очолити делегацію на Запорізьку АЕС - Кулеба

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Керівник МАГАТЕ погодився очолити делегацію на Запорізьку АЕС - Кулеба

Фото: "Енергоатом"

Голова Міжнародної агенції ООН з атомної енергетики Рафаель Маріано Ґроссі заявив про готовність очолити делегацію на Запорізьку АЕС.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наголосив на нагальності такої місії, аби протидіяти загрозам безпеці, спричиненим російською агресією

Про це Кулеба написав у своєму Твітері.

"Рафаель Маріано Ґроссі поінформував мене що, у відповідь на запрошення України, він готовий очолити делегацію МАГАТЕ на Запорізьку атомну електростанцію. Я підкреслив нагальність такої місії, аби протидіяти загрозам безпеці, спричиненим російською агресією", - написав Кулеба.

Водночас сам Ґроссі та пресслужба МАГАТЕ наразі не коментували розмову, про яку повідомив міністр.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський зазначив, що МАГАТЕ працює над тим, щоб відправити на Запорізьку АЕС своїх фахівців. Він наголосив, що російські окупанти повинні покинути територію атомної станції та не шантажувати світ ядерною загрозою.

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