Керівник Полтавського БЕБ задекларував літак і мільйонні статки: що про нього відомо

Олег Пахніц у річній декларації за 2023 рік вказав, що має 6,5 млн доларів готівкою.

Керівник Бюро економічної безпеки у Полтавській області Олег Пахніц задекларував літак та 30 земельних ділянок, декілька одиниць мисливської нарізної зброї, автівок, напівпричепів тощо.

Про це свідчить декларація Олега Пахніца.

Тож, згідно із декларацією про доходи, очільник Бюро економічної безпеки у Полтавській області за 2023 рік заробив 6,5 млн доларів, придбав одномоторний літак Socata TB 20 GT (у декларації зазначено, що він належить с/г підприємству "Прогрес", бенефіціаром якого був Олег Пахніц), автівки, 30 земельних ділянок, квартири, паркомісця, житловий будинок і нерухомість у Словаччині.

Як повідомляють ЗМІ, одномоторний літак Socata TB 20 GT із бортовим номером UR-COL коштує на ринку близько 415 тис. доларів.

Хто такий Олег Пахніц

Відомо, що 49-річний Олег Пахніц отримує зарплатню як державний службовець. Його річний оклад становить 700 тис. грн.

Чиновник також став першим офіційно задекларованим мільйонером серед працівників Бюро економічної безпеки України.

Свою кар'єру Пахніц розпочав 1998 року в органах прокуратури України, де пропрацював 16 років.

Від 2014 по 2022 рік займався бізнесом. У грудні 2022 року був призначений керівником територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області.

Нагадаємо, у своєму вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський розповів подробиці справи МСЕК.

За його словами, він очікує від правоохоронців, передусім – СБУ, ДБР, Офісу генпрокурора, відповідних швидких жорстких рішень.

Тим часом став відомий новий скандал із Хмельницькою МСЕК. Поки там продавали фіктивні інвалідності, людям із реальними відмовляли

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