Керівника Черкаської єпархії УПЦ МП судитимуть за популяризацію кремлівського режиму (фото)

Керівнику Черкаської єпархії УПЦ Московського патріархату СБУ повідомила про підозру. Йому закидають розпалювання міжконфесійної ворожнечі, за що загрожує від 3 до 8 років ув’язнення.

Про це інформує пресслужба Служба безпеки України.

За повідомленням силовиків, митрополит у публічних висловлюваннях серед священнослужителів і вірян та в офіційних коментарях поширював заклики, які порушують рівноправність громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності та переконань.

Крім того, встановлено, що під його керівництвом адміністратор відомчого сайту єпархії розміщував ворожі матеріали з пропагандистських сайтів РПЦ. У публікаціях представники країни-агресорки нав’язували ідеї "рашизму" та популяризували кремлівський режим. Тим самим сприяли загостренню внутрішньої обстановки в регіоні через розпалювання міжрелігійної ворожнечі.



Під час обшуків за місцем проживання митрополита та у приміщенні єпархії правоохоронці виявили:

комп’ютерну техніку та мобільні телефони;

мережеве сховище даних та зовнішній накопичувач;

друковані матеріали, які підтверджують злочинні дії.

Керівнику Черкаської єпархії УПЦ МП повідомлено про підозру за ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, релігійної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх винних осіб.

Крім того, вирішується питання щодо кваліфікації дій інших причетних за ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Нагадаємо, перед судом постане митрополит Тульчинський і Брацлавський УПЦ МП Іонафан, якому вручили підозру. Він публічно виправдовував російську збройну агресію проти України.

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