Керівника Хмельницької прокуратури, працівники якої масово оформили інвалідність, звільнено

Керівника Хмельницької обласної прокуратури Олексія Олійника звільнено із займаної посади за власним бажанням.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

При цьому в повідомленні наголосили, що проведення службового розслідування щодо факту отримання груп інвалідності прокурорами Хмельницької обласної прокуратури триває.

“Службове розслідування охоплює перевірку не лише інформації, яка стосується вищезгаданої обласної прокуратури, а й інших органів прокуратури”, - йдеться у повідомленні.

Раніше прокурор Хмельницької області Олексій Олійник заперечив інформацію про те, що серед його підлеглих “майже усі” оформили інвалідність. За його підрахунками, людей з інвалідністю в обласній прокуратури “лише” трохи більше 20 відсотків.

Твердження про “дахування корупційної схеми голови МСЕК” Тетяни Крупи, яку раніше викрили на незаконному збагаченні, прокурор Хмельницької області назвав нічим не підтвердженим.

Нагадаємо, український журналіст Юрій Бутусов повідомив, що близько пів сотні прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором оформили інвалідність, та припустив, що їм це вдалося зробити через корупційну схему у МСЕК. В Офісі генпрокурора заявили, що підписали наказ про проведення службового розслідування.

Голова Хмельницької МСЕК оформила "липову" інвалідність 50 прокурорам та їхнім родичам

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