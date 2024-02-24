Керівника поліції Волині підозрюють у продажі автомобілів для ЗСУ — ЗМІ (фото)

Речниця поліції Волині Ольга Бузулук заявила, що Крошко не затриманий та перебуває на робочому місці.

Керівника ГУНП Волинської області Юрія Крошко було затримано за підозрою у розкраданні гуманітарної допомоги.

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Про це інформує видання ВолиньUA.

У повідомленні вказується, що затриманий організував схему, за якою гуманітарні автомобілі, призначені для допомоги українським військовим, завозились до Волинської області. Згодом ці автомобілі продавались.

У Головному управлінні нацполіції Волині прокоментували Суспільному інформацію про обшуки в приміщенні управління та в кабінеті керівника Юрія Крошка.

Зі слів речниці Ольги Бузулук, Юрій Крошко наразі не затриманий та перебуває на службі. Також вона заперечила інформацію, що обшуки у кабінеті проводились у рамках справи про продаж гуманітарних авто.

Керівника поліції Волині підозрюють у корупції / Фото: volynua.com

Керівника поліції Волині підозрюють у корупції / Фото: volynua.com

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Запоріжжі викрили масштабну корупційну схему, до якої причетне керівництво облради.

Крім того, ми раніше інформували, що у Міноборони розповіли, як вони борються із корупцією.

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