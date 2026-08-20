Керівник АОЗ подав у відставку: що сталося з постачанням зброї для ЗСУ

Арсен Жумаділов / © Facebook Арсена Жумаділова

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Генеральний директор Агенції оборонних закупівель Арсен Жумаділов подав заяву на звільнення. Останнім днем його роботи на посаді має стати 31 серпня.

Про це він повідомив під час пресконференції, передає РБК-Україна.

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За словами Жумаділова, після його звільнення обов’язки керівника АОЗ виконуватиме колишній гендиректор «Медичних закупівель України» Олег Кльоц.

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Раніше джерело в оборонній галузі повідомляло, що Жумаділов планує піти у відставку через проблеми із закупівлями озброєння. За словами співрозмовника, у системі закупівель виникла фактична пауза: Міноборони намагалося перейти від прямих контрактів до тендерів за тактико-технічними характеристиками, однак нову процедуру так і не запустили, тоді як стара вже перестала працювати.

Через це між Міністерством оборони та Агенцією оборонних закупівель виникли взаємні претензії. У відомстві звинувачували АОЗ у бездіяльності, тоді як в агентстві заявляли, що готові проводити тендери, але чекають від Міноборони необхідні тактико-технічні характеристики.

Нагадаємо, ситуація довкола Агенції оборонних закупівель загострилася після рішення тодішнього міністра оборони Рустема Умєрова не продовжувати контракт із керівницею АОЗ Мариною Безруковою. Це спричинило гострий конфлікт навколо управління агентством, до якого долучилися політики, антикорупційні організації та міжнародні партнери України.

Умєров пояснював кадрові зміни необхідністю підвищити ефективність забезпечення ЗСУ, тоді як Безрукова заявляла про незаконне втручання Міноборони в роботу Агенції.

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Усе про конфлікт довкола АОЗ, зміну керівництва та суперечки навколо оборонних закупівель читайте в окремому матеріалі ТСН.ua.

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