Заступник керівника ОП розповів про ситуацію на фронті: важко, але наші тримаються

Павло Паліса / © Associated Press

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Українські захисники й захисниці героїчно тримають оборону на передовій, тоді як ворог не припиняє спроб просунутися й захопити більше територій.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента Павло Паліса в інтерв’ю BIHUS Info.

"І хлопці і дівчата на передньому краю роблять максимум. Противник, очевидно, буде намагатися далі протиснути якусь там ділянку на лінії зіткнення з метою захопити якомога більше територій.

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За його словами, обстановка складна, але фронт тримається.

«Я думаю, зведення з фронту ви моніторите. Загалом я знаю, що важко. Але немає ніяких таких все пропало настрої. І військові розуміють, як би не було важко, вони будуть робити і далі все, що в їхніх силах», - сказав він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що росіяни вкотре атакували Київ ударними дронами. У КМВА розповіли про наслідки.