Керівник "Укрпошти" назвав "козлами" критиків його зарплати: Мережа вибухнула

Смілянський назвав «козлами» тих, хто критикує його мільйонну зарплату / © УНІАН

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Генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський знову втрапив у скандал — назвав «козлами» тих, хто критикував його зарплату.

Про це Смілянський заявив в інтерв’ю каналу «Апостроф»

«Оті козли, які кричать про мою зарплату, так вони податків платять менше. З них користі Збройним силам менше в десятки разів, ніж я… Я говорю: давайте зразу по податках. Що ви любите країну безкоштовно? Давайте любить Україну за гроші. І давайте подивимось, хто скільки податків заплатив. От тоді ми про любов і поговоримо», — сказав він.

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Користувачі соцмереж бурхливо відреагували на такий коментар Смілянського.

У коментярях зауважили, що Смілянський отримує зарплату з коштів платників податків. Тому хвалитися сплаченими податками з зарплати за держрахунок не личить.

Також у Мережі зауважили, що керівники пошти в європейських країнах заробляють менше. Крім того, користувачі нагадали, що зарплати простих листонош залишається мізерною.

«Якщо я буду мати зарплату мільярд, то податків з неї я буду платити більше ніж Смілянський. Готовий приступати завтра», — жартує один з користувачів.

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Варто зауважити, що в інтерв’ю Яніні Соколовій, підтвердив, що за 2025 рік заробив 11,7 млн грн без вирахування податків. Це становить близько 975 тис. грн на місяць, але не враховує відрахування до держбюджету. Таким чином «чиста» зарплата Смілянського становить приблизно 700 тис. грн після сплати всіх податків.

Раніше Смілянський заявив, що люди, які його критикують, мають «психологічні відхилення і їх, можливо, били в школі».

Також він грубо накинувся на користувачку, яка критикувала ребрендинг компанії за 600 000 гривень, та назвав її «повією».

Крім того, глава «Укрпошти» назвав людей, які працюють за мінімалку, «хворими на голову».

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Ще ми писали, що критику Смілянського і «Укрпошти» спричинила рекламна кампанія до Дня святого Валентина з образами «школярок», яку частина аудиторії сприйняла як сексуалізацію неповнолітніх. Компанія перепросила за рекламу, але хвилю обурення це не зупинило.

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