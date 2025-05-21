Кермо в руках дитини: на Черкащині поїздка на квадроциклі закінчилася трагедією

Квадроцикл / © Поліція Чернігівської області

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На Черкащині судитимуть жінку, яка дозволила 12-річній доньці кермувати квадроциклом. Під час поїздки дитина травмувала 11-річного пасажира — хлопець потрапив під колесо транспортного засобу та отримав травми середньої тяжкості.

Про це повідомили в Черкаській обласній прокуратурі.

Інцидент стався у листопаді 2024 року в селі Чорнявка. Мешканка села Боровиця Черкаського району неодноразово дозволяла дитині сідати за кермо квадроцикла, хоча та не мала на це жодного законного права.

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За даними слідства, після уроків дівчинка їхала зі школярем-пасажиром. Щоб уникнути зіткнення з перешкодою, вона різко загальмувала — в результаті пасажир випав, а транспортний засіб наїхав йому на ногу. Постраждалого госпіталізували.

Обвинувачення вже скеровано до суду. Матері загрожує покарання: від штрафу до п’яти років позбавлення волі. Також їй можуть заборонити обіймати посади, пов’язані з відповідальністю за експлуатацію транспорту.

Нагадаємо, у Запоріжжі до суду скеровано обвинувальний акт стосовно адвоката та його дружини, колишньої працівниці правоохоронного органу, які організували цілу схему «дезертирства під ключ» для військовослужбовців.