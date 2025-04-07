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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Кермував авто напідпитку і воював за РФ у Чечні: що відомо про військкома, який скаржився на важку роботу в ТЦК

Як виявилося, пологівський військком кермував авто напідпитку і має минуле у російській армії, зокрема — у злочинній війні РФ у Чечні.

Автор публікації
Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Начальник Пологівського РТЦК Віктор Юрчук / Скриншот з Телеканал TV5

Начальник Пологівського РТЦК Віктор Юрчук / Скриншот з Телеканал TV5

Військком із Запорізької області Віктор Юрчук, який заявив, що працювати в ТЦК складніше, ніж брати участь у бойових діях, виявляється, полюбляє кермувати авто напідпитку.

В судовому реєстрі виявили 6 справ проти Юрчука за водіння в стані алкогольного сп’яніння. Перша справа датується 2015 роком, а остання — листопадом 2024 року.

Що ще відомо про військкома Пологівського РТЦК

Підполковник Віктор Юрчук, який є начальником Пологівсього РТЦК на Запоріжжі, як виявилося, воював у Першій Чеченській війні проти незалежної Ічкерії на стороні російських окупантів. Про це сам офіцер розповів в інтерв’ю телеканалу TV5.

Юрчук розповів, що в 1991 році закінчив військове училище у Тбілісі. Проходив строкову службу у російській армії на території Німеччини.

«У 1993 році нас вивели на територію Росії. У 1993 році брав участь у Першій чеченській війні. У 1997 році звільнився зі збройних сил Росії, так як погляди в мене були свої, бо я українець. В тому ж році приїхав до України. В Збройні сили не йшов, бо не бачив сенсу, їх розвалювали. Займався бізнесом», — зазначає підполковник.

Приєднався до лав ЗСУ Юрчук у 2022 році, коли розпочалася повномасштабна війна. Для цього він приїхав з-за кордону.

Юрчук розповів, що воював в артилерійському підрозділі, був командиром реактивного дивізіону, звільняв Херсонщину, брав участь у боях під Бахмутом.

«Звільнився в 2023 році, бо дружина в мене хвора. Призвався в Пологівський РТЦК», — каже військовий.

Раніше повідомлялося, що на Львівщині водії міського транспорту не вийшли на роботу через ТЦК.

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