"Кермуй мовчки, холуй": у Харкові нетверезі "майбутні прокурорки" не заплатили за таксі і стали зірками Мережі (відео)

"Кермуй мовчки, холуй": у Харкові нетверезі "майбутні прокурорки" не заплатили за таксі і стали зірками Мережі (відео)

Пасажирки відмовилися платити таксисту 76 гривень за проїзд.

У Харкові дві дівчини потрапили у скандал і стали зірками Мережі через те, що викликали таксі, а коли дісталися до місця призначення, відмовилися платити. Таксист записав їх на відео і зробив відомими.

Відео конфлікту між водієм таксі і студентками виклали в "Жить в Харькове".

За словами таксиста, одна з дівчат сказала: "Кермуй мовчки холуй". Коли ж таксист увімкнув камеру, пасажирки почали "давати задню".

Судячи з розмови таксиста та дівчат - вони відмовилися платити йому 76 гривень за проїзд.

Під час розмови з'ясувалося, що пасажирки - майбутні прокурорки. Одна з них своєю чергою почала знімати таксиста, інша - намагалася "розрулити" ситуацію.

Чим закінчився конфлікт, невідомо, але те, що тепер пасажирки - халявниці стали відомими - факт.

У Мережі користувачі висловили думки з приводу побаченого:

Ціна сорому 76 гривень.

Ні, 76 гривень - це ціна виховання.

У водія залізні нерви.

Камера загалом дуже корисна штука.

Нагадаємо, що у Запоріжжі подружжя звинуватило у расизмі таксиста. Зі слів пари, водій відмовився їх везти, бо чоловік темношкірий. Водій таксі звинувачення відкидає, мовляв, нікого не ображав і його не так зрозуміли.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання