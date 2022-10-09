Керовані, крилаті та С-300: стало відомо, якими ракетами росіяни обстріляли Запоріжжя і звідки саме били

У ніч проти 9 жовтня російські війська завдали масованого ракетного удару по Запоріжжю.

Російська армія вдарила по Запоріжжю трьома видами ракет. Окупанти обстрілювали місто із тимчасово окупованих районів Мелітополя та Бердянська.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

У штабі поінформували, що починаючи від 00:30 год. 9 жовтня, було виявлено 6 ворожих бомбардувальників Ту-22М3, які працювали з аеродрому Рязань та 7 Су-35 – з аеродрому Маринівка, Ростовської області.

"Удару по Запоріжжю було завдано із тимчасово окупованих територій – з районів Мелітополя та Бердянська. Випущено чотири крилаті ракети Х-22 (із Ту-22М3) та дві керовані авіаційні ракети Х-59 (із Су-35). Крім того, противник завдав ракетного удару зенітними ракетами із ЗРК С-300. Було випущено близько 16 ракет по цивільній інфраструктурі міста та житлових кварталах", - повідомили у штабі.

Обстріл Запоріжжя:

Від початку жовтня російські загарбники майже щодня обстрілюють ракетами Запоріжжя та його околиць. Внаслідок ворожих ударів загинули понад 80 людей, зруйновано будинки та цивільну інфраструктуру.

У недлю, 9 жовтня, окупанти випустила по Запоріжжю понад 10 ракет, майже всі влучили у житлові будинки. Внаслідок масованого обстрілу загинуло 12 осіб, постраждали ще 49 мирних людей, зокрема діти. Частково зруйновано 9-поверховий будинок. Зруйновано ще п’ять приватних будинків. Також пошкоджені об’єкти інфраструктури; 20 автомобілів.

Президент України Володимир Зеленський назвав нічний обстріл житлових будинків у Запоріжжі абсолютним злом.

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