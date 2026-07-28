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Керовані “Шахеди” зможуть дістатися заходу: в ОП попередили про нову загрозу через Білорусь
За словами Бескрестнова, зараз система онлайн-керування російських дронів має технічні обмеження.
Керовані російські «Шахеди» можуть дістатися міст на заході України, зокрема Львова, якщо РФ отримає можливість використовувати ретранслятори на території Білорусі.
Про це заявив радник президента України Сергій Бескрестнов («Флеш») в ефірі одного з телеканалів.
Наразі російські безпілотники мають обмеження в онлайн-керуванні, бо ретранслятори на території Білорусі не працюють. Саме тому, пояснив «Флеш», частина території біля кордону залишається поза зоною контролю.
Водночас, наголосив Бескрестнов, якщо ретранслятори будуть увімкнені, зона керування значно розшириться — до Львова та інших районів на заході.
«Зараз ретранслятори на території Білорусі не працюють. Втім, якщо вони там будуть включені, то „Шахеди“ з онлайн-керуванням (долетять — Ред) Львову, Ковелю — ота вся частина», — наголосив «Флеш».
За його словами, модернізовані дрони оснащені потужними камерами та системою захоплення цілі. Оператор може побачити об’єкт на відстані до 3 км, після чого безпілотник здатен самостійно наводитися на ціль.
Загроза БпЛА — останні новини
Раніше Сергій Бескрестнов «Флеш» попереджав, що однією з найбільших сучасних загроз є реактивні безпілотники типу «Шахед» з можливістю онлайн-керування. Втім, наразі такі дрони мають обмеження щодо дальності керування, які пов’язані з особливостями технології.
Окрім того, «Шахеди» почали скидати боєприпаси із таймером. Вибух може статися у проміжку від 24 годин до п’яти діб. Один БпЛА здатний переносити до 22 таких елементів, які скидаються через спеціальний люк.