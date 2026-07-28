Керовані “Шахеди” зможуть дістатися заходу: в ОП попередили про нову загрозу через Білорусь

Безпілотник.

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Керовані російські «Шахеди» можуть дістатися міст на заході України, зокрема Львова, якщо РФ отримає можливість використовувати ретранслятори на території Білорусі.

Про це заявив радник президента України Сергій Бескрестнов («Флеш») в ефірі одного з телеканалів.

Наразі російські безпілотники мають обмеження в онлайн-керуванні, бо ретранслятори на території Білорусі не працюють. Саме тому, пояснив «Флеш», частина території біля кордону залишається поза зоною контролю.

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Водночас, наголосив Бескрестнов, якщо ретранслятори будуть увімкнені, зона керування значно розшириться — до Львова та інших районів на заході.

«Зараз ретранслятори на території Білорусі не працюють. Втім, якщо вони там будуть включені, то „Шахеди“ з онлайн-керуванням (долетять — Ред) Львову, Ковелю — ота вся частина», — наголосив «Флеш».

За його словами, модернізовані дрони оснащені потужними камерами та системою захоплення цілі. Оператор може побачити об’єкт на відстані до 3 км, після чого безпілотник здатен самостійно наводитися на ціль.

Загроза БпЛА — останні новини

Раніше Сергій Бескрестнов «Флеш» попереджав, що однією з найбільших сучасних загроз є реактивні безпілотники типу «Шахед» з можливістю онлайн-керування. Втім, наразі такі дрони мають обмеження щодо дальності керування, які пов’язані з особливостями технології.

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Окрім того, «Шахеди» почали скидати боєприпаси із таймером. Вибух може статися у проміжку від 24 годин до п’яти діб. Один БпЛА здатний переносити до 22 таких елементів, які скидаються через спеціальний люк.

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