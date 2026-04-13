Керований "Шахед" влучив в екіпаж мобільної вогневої групи: які наслідки

Влучання «Шахеда» в екіпаж МВГ / © Сергій Флеш

Реклама

Керований дрон-камікадзе «Шахед» влучив в екіпаж мобільної вогневої групи (МВГ — ред.).

Про це повідомив експерт із радіотехнологій, радник міністра оборони Сергій «Флеш» Бескрестнов у Facebook.

«На жаль, маємо ще одне влучання керованого „Шахеда“ в екіпаж МВГ. МВГ працювала по одному „Шахеду“, інший у цей момент полював на екіпаж», — написав він.

Реклама

«Флеш» зазначив, що МВГ працює в багатьох структурах і родах військ.

«Будь ласка, показуйте та розповідайте екіпажам про нову загрозу. Потрібно бути готовими до неї морально та фізично. Заздалегідь думати про маскування та план дій. Машини — це лише залізо, наша цінність — люди», — підсумував радник міністра оборони.

Нагадаємо, у ніч проти 13 квітня 2026 року РФ атакувала українські міста ударними безпілотниками. Під удар потрапили такі начелені пункти та райони:

Шостка (Сумщина)

Чернігівський р-н

Дніпропетровщина

Суми

Кропивницький.

У Чернігівському районі внаслідок ворожої атаки пошкоджено енергетичну інфраструктуру, без електропостачання залишилися понад 12 тисяч споживачів.