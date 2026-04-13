- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 2602
- Час на прочитання
- 1 хв
Керований "Шахед" влучив в екіпаж мобільної вогневої групи: які наслідки
МВГ працювала по одному «Шахеду», інший у цей момент полював на екіпаж.
Керований дрон-камікадзе «Шахед» влучив в екіпаж мобільної вогневої групи (МВГ — ред.).
Про це повідомив експерт із радіотехнологій, радник міністра оборони Сергій «Флеш» Бескрестнов у Facebook.
«На жаль, маємо ще одне влучання керованого „Шахеда“ в екіпаж МВГ. МВГ працювала по одному „Шахеду“, інший у цей момент полював на екіпаж», — написав він.
«Флеш» зазначив, що МВГ працює в багатьох структурах і родах військ.
«Будь ласка, показуйте та розповідайте екіпажам про нову загрозу. Потрібно бути готовими до неї морально та фізично. Заздалегідь думати про маскування та план дій. Машини — це лише залізо, наша цінність — люди», — підсумував радник міністра оборони.
Нагадаємо, у ніч проти 13 квітня 2026 року РФ атакувала українські міста ударними безпілотниками. Під удар потрапили такі начелені пункти та райони:
Шостка (Сумщина)
Чернігівський р-н
Дніпропетровщина
Суми
Кропивницький.
У Чернігівському районі внаслідок ворожої атаки пошкоджено енергетичну інфраструктуру, без електропостачання залишилися понад 12 тисяч споживачів.