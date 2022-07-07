Керував звірствами: в Україні оголосили підозру командувачу центрального військового округу Збройних сил РФ

В Україні оголосили підозру генерал-полковнику російської армії. Командувач центрального - найбільшого в Росії військового округу Збройних сил безпосередньо керував російськими солдатами під час окупації територій у Чернігівській, Сумській та Харківській областях.

У деокупованих населених пунктах правоохоронці зафіксували факти вбивства мирних жителів – зокрема дітей, а також зґвалтування.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції України.

Поліцейські встановили, що саме командувач найбільшого в росії військового округу збройних сил генерал-полковник керував зведеними загонами військовослужбовців Національної гвардії РФ, які проводили окупацію території в Чернігівській, Сумській та Харківській областях.

"Встановлено, що загарбники обстрілювали населені пункти із систем залпового вогню "Ураган", "Смерч", "Град". Внаслідок обстрілів загинули мирні жителі, зокрема діти. Крім того, під час досудового розслідування на деокупованих територіях встановлено факти зґвалтувань та мародерства", - йдеться у повідомленні.

За усі вчинені звірства командувач центрального військового округу збройних сил РФ, перебуваючи в Чернігівській області, ще й вручив нагороди російським військовим за "досягнення у проведенні спеціальної операції".

"Наразі генералу так званої "другої армії світу", а насправді - армії окупантів, прокурори Офісу Генерального прокурора оголосили підозру за ч. 3 ст. 110 (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), ч. 2 ст. 437 (Планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

Всі доказові матеріали щодо причетності фігуранта до воєнних злочинів Україна передасть до Міжнародного кримінального суду у Гаазі.

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