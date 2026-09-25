Керуй тарифом сам: як влаштовані тарифи Сімка від U Mobile

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Основний принцип простий: «довший період — нижча ціна». Тобто, обравши передплату на 12 місяців, клієнт отримує найнижчу ціну в перерахунку на один місяць.

Є в Сімки й особливість, яку U Mobile називає «вигідним стартом». Незалежно від того, в який день місяця клієнт здійснює передплату, його картка активується одразу, а при цьому відлік передплаченого періоду починається лише з 1-го числа наступного місяця. Наприклад, якщо активувати Сімку 1 жовтня, то послугами вже можна одразу користуватися, а передплачений період розпочнеться тільки з 1 листопада.

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Ще одна особливість — тарифікація повними календарними місяцями. Більшість мобільних тарифів в Україні працюють за чотиритижневими циклами. Тоді протягом року клієнт здійснює 13 оплат замість 12. У U Mobile рік користування послугами складається з 12 місяців, а не 13 чотиритижневих періодів.

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Також вартість першого періоду передплати можна зменшити на 15%. Таку знижку отримують абоненти, які перенесуть свій номер від іншого оператора або пройдуть онлайн-процедуру ідентифікації. А для тих, хто хоче не лише зв’язок, а й особливий номер, U Mobile пропонує великий вибір красивих номерів.

Придбати стартовий пакет Сімка можна в інтернет-магазині на сайті umobile.ua.

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