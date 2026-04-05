Кешбек на пальне: скільки можна зекономити за теперішніми цінами
Станом на 5 квітня уже 1,3 млн українців скористалися кешбеком на пальне.
Українці активно користуються кешбеком за купівлю пального на автозаправках (АЗС), які долучилися до державної програми «Національний кешбек».
Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.
За її словами, станом на 5 квітня уже 1,3 млн українців скористалися кешбеком на пальне.
Свириденко нагадала, що у межах цієї програми українці отримують компенсацію: 15% на дизель, 10% на бензин і 5% на автогаз.
«За поточними цінами, це дає змогу заощадити від 2 грн на літрі автогазу та від 11 грн на дизелі. Загалом — до 1000 грн кешбеку на місяць», — повідомила очільниця уряду.
Вона також зазначила, що отриману компенсацію можна витратити на комунальні послуги, ліки, продукти українського виробництва, книги або задонатити на підтримку Сил оборони України.
Програма кешбеку на пальне діятиме до 1 травня 2026 року.
