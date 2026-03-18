Кешбек на пальне дозволить економити від 2 до 11 грн за літр

Реклама

Кабінет міністрів ухвалив рішення про запуск державної програми «Кешбек на пальне», яка діятиме від 20 березня до 1 травня 2026 року. Вона передбачає часткову компенсацію витрат українців на бензин.

Про це повідомляє прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Скільки повернуть за пальне

Згідно з умовами програми, держава компенсуватиме частину вартості пального:

Реклама

15% — дизель

10% — бензин

5% — автогаз

За оцінками уряду, це дозволить економити приблизно від 2 до 11 гривень на кожному літрі залежно від типу пального.

Максимальний розмір виплат становитиме до 1 000 грн на людину на місяць.

Як працює програма

Кешбек діятиме в межах уже наявної програми «Національний кешбек».

Як пояснила Юлія Свириденко, це додатковий інструмент підтримки у відповідь на зростання цін на пальне, який дозволяє швидко допомогти людям через механізм, який уже працює.

Реклама

Отримати компенсацію можна під час заправлення на АЗС, які беруть участь у програмі. Перелік таких станцій обіцяють оприлюднити на офіційних ресурсах.

Для тих, хто вже користується «Національним кешбеком», нічого змінювати не потрібно. Кошти нараховуватимуться автоматично в разі оплати карткою.

Іншим треба відкрити картку в банку-партнері та обрати її для виплат у застосунку «Дія».

На що можна витратити кешбек

Отримані кошти не видаватимуть готівкою. Їх можна буде використати на визначені категорії витрат, зокрема:

Реклама

оплату комунальних послуг,

ліки,

продукти українського виробництва,

книжки,

поштові послуги,

підтримку ЗСУ.

Загальний ліміт у межах програми «Національний кешбек» залишається незмінним — до 3 000 грн на місяць.

Чому запровадили кешбек

Програму запускають на тлі зростання цін на пальне, яке пов’язують з геополітичною напруженістю та ситуацією на світових ринках енергоносіїв.

В уряді наголошують, що обраний механізм дозволяє адресно підтримати тих, хто найбільше залежить від витрат на пальне — громадян, які працюють, підприємців та аграріїв.

Зазначимо, що експерти критикують програму. Серед основних зауважень, зокрема, те, що підтримка фактично не стосується виробників, адже пальне імпортується, а вигоду отримають передусім власники авто, тобто забезпеченіші верстви населення.

Реклама

Тим часом 18 березня в Україні знову зафіксовано підвищення середніх цін на всі основні види пального. Найбільше здорожчання продемонструвало дизельне пальне, водночас найменше — бензин марки А-92.