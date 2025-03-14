Кешбеки до 15% з картками та пільгові пропозиції для бізнесу: ПриватБанк приготував своїм клієнтам подарунки до 33-го дня народження

19 березня найбільший український банк ПриватБанк відзначає свій 33-й день народження. З цієї нагоди в знак подяки банк хоче зробити подарунки супер-пропозиціями.

Банк вітатиме особливими акціями та пропозиціями всіх своїх 18,5 млн клієнтів.

За словами члена правління з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко, з 11 до 25 березня всі клієнти-фізичні особи зможуть скористатися персональними подарунками. Їх можна власноруч активувати у програмі лояльності «Привіт» у «Приват24».

Отже, користуйтесь картами Visa від ПриватБанку та отримуйте кешбек в 7% у кафе та ресторанах і до 15% у популярних фастфудах.

Річниця народження найбільшого банку стане чудовим приводом заправити власну автівку чи активно користуватися послугами таксі з вигодою до 10%, купити обновки дітям з кешбеком до 10% чи товари для краси і здоров’я з 10%-ю вигодою.

Але і це не все. Для геймерів – знижки та кешбеки за купівлі ігор та ігрових додатків й оформленні підписок становлять 10%.

А ті, хто більше печеться про власну оселю, надійний зв'язок чи підтримку рідних та близьких, будуть отримувати кешбеки за оплату комунальних послуг, поповнення мобільних та перекази за кордон.

Для бізнесу, як повідомив член правління з питань корпоративного бізнесу та МСБ Євген Заіграєв, від 11 березня діятимуть особливі пільгові умови відкриття рахунків для юридичних осіб, а також 10%-ва знижка на пальне з карткою Visa Business Go на WOG.

Крім того, серед усіх нових користувачів, які з 11 березня до 11 квітня підключать принаймні одну послугу з екосистеми еквайрингу (POS-термінал, застосунок «Термінал», інтернет-еквайринг LiqPay, сервіс «Оплата частинами»), Visa та ПриватБанк розіграють 33 сертифікати giftmall по 10 000 грн кожен.

Також діятимуть додаткові гарячі пропозиції за оплати картками Visa від ПриватБанк у партнерів:

Apple: 10% знижки на товари в авторизованих партнерів – 11-19 березня 2025 року. «Епіцентр»: 7% знижки на купівлю в онлайн-магазині – 11-25 березня 2025 року включно. MAKEUP: 7% знижки на замовлення від 799 грн – 11-25 березня 2025 року включно. Rozetka: 7% знижки на купівлю на суму від 1500 грн, оплачені на сайті rozetka.ua – 11-25 березня 2025 року включно.

Головною інтригою залишається те, скільки ж українців отримають святкову «Золоту картку» – пропозицією 33% кешбеку на всі покупки можуть скористатися українці-ровесники ПриватБанку, яким у березні 2025 року виповниться 33 роки. Для всіх них цей особливий подарунок надійде 11 березня у розділ «Привіт» у «Приват24», а діяти буде на покупки 19 березня - у день народження банку.

Важливо: аби діяли кешбеки та знижки, їх потрібно активувати в додатку «Приват24» у розділі «Привіт». Просто натискайте +, і за розрахунків вам автоматично надходитиме кешбек чи спрацьовуватиме знижка.