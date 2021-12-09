Кевін Скіоч: Brookes CIL будується за найновішими технологіями і буде винятково безпечною

Brookes CIL International School змінить саму українську освіту.

Brookes CIL International School, яка відкриє свої двері у вересні 2022 року в Києві та є спільним проєктом Brookes Education Group (BEG) і CIL International, будується за найновішими технологіями і буде винятково безпечною.

На цьому наголошує директор Brookes CIL, лідер у сфері освіти з понад 30-річним досвідом Кевін Скіоч у своєму інтерв’ю для Forbes.

Photo/Фото: Brookes CIL International School.

"У міжнародній школі Brookes CIL ми не хвилюємось за повітря, яким дихаємо, за забруднення чи джерела опалення. Усе це будується за новітніми технологіями і буде винятково безпечним", – сказав Кевін Скіоч.

Photo/Фото: Brookes CIL International School.

Він запевнив, що для нього велика честь отримати можливість долучитися до створення та керування новою школою.

"Для мене велика честь отримати таку можливість. Я бачу, що українці - нація, орієнтована на сім’ю, і наша школа має ті самі орієнтири. Це буде навчальний світ, про який діти з гордістю розповідатимуть своїм рідним, бабусям і дідусям. А головне – до всіх дітей тут ставитимуться з любов'ю. Впевнений, що з цією школою українці стануть особливими. Я буду радий допомогти їм на цьому шляху", – заявив директор і засновник Brookes CIL.

Photo/Фото: Brookes CIL International School.

Також він підкреслив, що Brookes CIL International School змінить саму українську освіту.

"Найкращі школи мають найкращі системи управління, які, своєю чергою, створюються новаторами. Члени правління цієї школи – це рішучі, неординарні люди світу, які започатковують велику ініціативу та створюють інституцію, що змінить освіту в Україні", – завершив Кевін Скіоч.