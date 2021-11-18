Кейс 1+1 media #забутипровік з’явився на платформі "Дія. Бізнес"

На прикладі соціальної ініціативи #забутипровік 1+1 media розповідає, як руйнувати стереотипи та боротися з віковою дискримінацією.

Наприкінці минулого року група 1+1 media долучилася до ініціативи першої леді Олени Зеленської "Без бар’єрів". Зокрема, компанія підписала декларацію "Бізнес без бар’єрів" та приєдналася до спільноти українських та міжнародних кампаній, аби поділитися з провідними організаціями власним досвідом протидії ейджизму. Нині 1+1 media долучається до різноманітних акцій в межах ініціативи, аби мотивувати інших представників бізнес-ком'юніті впроваджувати розроблені медіагрупою практики на майданчиках ідейних партнерів. Так, 17 листопада, кейс 1+1 media про боротьбу з віковою дискримінацією з’явився на платформі "Дія. Бізнес". Проєкт #забутипровік, про який йдеться, відображає філософію 1+1 media та детально розповідає про передумови запуску кампанії та ключові результати.

Так, компанія третій рік поспіль через власні канали комунікації реалізовує масштабну соціальну кампанію #забутипровік, мета якої – зруйнувати стереотипи про те, що люди елегантного віку не здатні розпочинати власну справу, освоювати нові навички та генерувати потужні ідеї. Медіахолдинг як відповідальний роботодавець впроваджує програму "Елегантне стажування" для кандидатів старшого віку, а завдяки експертним інтерв’ю, сюжетам на ТБ, циклам мотивуючих історій та фоторепортажів висвітлює проблему ейджизму та надихає українців повірити в себе та свої можливості. Сьогодні, 1+1 media вкотре закликає бізнес звернути увагу на кандидатів і працівників елегантного віку, які в продуктивності праці, ідейності чи бажанні реалізовувати нові проєкти абсолютно не поступаються молодшим колегам.

"Ми живемо серед неоднакових людей – у всіх свої погляди, життєві історії, страхи та мрії. Різноманітність світу красива, і її потрібно приймати. Немає поділу на “інакших”, є розуміння, що ми різні, але рівні. Ми толерантні, коли поважаємо право іншої людини бути такою, яка вона є. Зважаємо на її потреби, навіть якщо вони не збігаються з нашими. Приймаємо, а не намагаємося переробити. Не дивимось на вік, колір шкіри, походження, національність, бо найголовніше – всередині", – говорить перша леді Олена Зеленська про толерантність.

Довідка про проєкт #забутипровік:

#забутипровік – масштабна соціальна кампанія, мета якої – зруйнувати стереотипи про те, що люди елегантного віку не здатні розпочинати власну справу, освоювати нові навички та генерувати потужні ідеї. Проєкт має кілька ключових напрямків: програму стажування для кандидатів старшого віку; цикл мотивуючих історій та фоторепортажів, який знайомить українців зі справжніми Людьми Ідей+, що мають потужну історію успіху та можуть надихати ровесників; серії експертних інтерв’ю та сюжетів на ТБ і т.д.