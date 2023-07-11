KFC Україна з фондом “Ліга Допомоги” зібрали понад 3 млн грн на модульні будиночки для українців, які втратили домівки

Сила маленьких донатів: KFC Україна з фондом “Ліга Допомоги” зібрали понад 3 млн гривень на модульні будиночки для українців, які втратили домівки через війну. Через повномасштабну війну домівки багатьох українців були зруйновані. Щоб підтримати людей і допомогти їм отримати нову оселю мережа KFC Україна та фонд “Ліга Допомоги” об'єдналися. З кожного чікенбургера передавали 5 гривень до фонду, а згодом на зібрані кошти встановили модульні будинки для людей, які втратили домівки.

“У нас була ціль – допомогти українцям. Ми захопилися ідеєю та ініціативою фонду “Ліга допомоги”, який встановлює модульні будиночки для людей, котрі постраждали від війни. Хотілось допомогти людям, які втратили житло. Тим паче, що ці будиночки створюють в Україні компанією Nordic! Підтримувати вітчизняне виробництво важливо, особливо в непростий час для економіки України”, – Аліна Кіптик (директор Teсті Фуд, один із франчазі KFC).

Протягом двох місяців кожен відвідувач KFC міг долучитися до важливої справи, просто придбавши чікенбургер чи задонативши 5 грн на касі або онлайн та зробити свій внесок у добру справу.

Сила маленьких донатів знову довела свою дієвість. За період дії акції вдалося зібрати 3 244 177 грн. А це – більше 600 000 донатів. Цієї суми вистачило на 7 модульних будиночків.

“Коли ми міркували над цією благодійною акцією, звичайно, була ціль зібрати якомога більше коштів. Ми бачили, в яких умовах зараз живуть люди, чиє житло постраждало від війни. Нам вдалося зібрати на 7 модульних будиночків. Сім сімей отримують нове житло. Це надихає. Життя триває! І ми дуже пишаємося, що разом з нашими гостями можемо хоч трішки покращити його. Хочемо ще раз висловити слова вдячності всім донаторам і всім, хто причетний до цього благодійного проєкту. Кожен ваш донат дуже цінний!”- Аліна Кіптик (директор Teсті Фуд, один із франчазі KFC).

Будиночки зараз встановлюються в Київській області. Тільки на території Макарівської територіальної громади повністю зруйновані 595 та частково пошкоджені 2095 приватних будинків.

Одна із історій встановлення будиночків про Олену. Новий будиночок для неї встановили в селі Гавронщина Київської області. На початку березня минулого року, коли російські війська зайшли в село, вона проживала тут разом з чоловіком. Під обстрілами їм вдалося виїхати на захід України і зберегти життя. Але їхній дім, який власноруч будував чоловік 10 років, був зруйнований. Через стрес та загострення хвороби чоловік Олени загинув і вона залишилась сама. Завдяки цій акції, вона отримала маленький старт в нове життя.

Модульний будиночок – це можливість продовжити життя в рідному місці. Особливо прив'язані до місця проживання – люди похилого віку. Вони прожили в цьому селі все своє життя, звикли до місцевості, сусідів, і змінювати місце проживання для них дуже проблематично. Тому така категорія людей найбільше потребує модульних будиночків.

Модульний будинок обладнаний двомісним диваном, шафою, міні-кухнею, санвузлом, кондиціонером (для охолодження та обігріву) та вентиляцією. Після підключення комунікацій (водо- та електропостачання) людина може комфортно проживати.

Наразі Фонд “Ліга допомоги” збирає заявки людей, котрі втратили своє житло через війну та допомогають організувати тимчасове житло у вигляді модульних будиночків. KFC планує в найближчий час продовжити збирати кошти й впроваджувати благодійні ініціативи, щоб допомогти якомога більшій кількості сімей отримати нову домівку.