Х-101 стали більш небезпечними: Росія модернізувала ракети для ударів по Україні

Крилата ракета / © Associated Press

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Росія використовує для атак по Україні крилаті ракети Х-101, які були виготовлені лише за кілька тижнів до запуску. Водночас ці ворожі ракети зазнали суттєвої модернізації: отримали оновлене радіопоглинальне покриття, засоби протидії системам ППО та збільшену бойову частину.

Про це головний науковий співробітник Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, полковник Олександр Заруба повідомив на брифінгу на тему «Застосування РФ засобів повітряного нападу проти цивільної інфраструктури: технічні та гуманітарні аспекти», передає Interfax-Україна.

За його словами, ракета Х-101 належить до старіших зразків озброєння, однак за останні роки пройшла суттєву модернізацію. Зокрема, вона отримала оновлене радіопоглинальне покриття, що ускладнює її виявлення системами ППО. Також ракета оснащена комплексом захисту, який може автоматично відстрілювати хибні теплові цілі та дипольні відбивачі під час виявлення радарів.

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«Оновлене радіопоглинаюче покриття корпусу для зменшення площ розсіювання. Тобто вони виявляються на меншій відстані, і ймовірність ураження їх зменшується. Використовує бортовий комплекс оборони під час польоту. Оснащена модулями для відстрілу хибних теплових цілей та дипальних відбивачів. Вмикається автоматично при виявленні роботи радарів протиповітряної оборони або під час підльоту до цілі. Також для того, щоб реалізувати системи радіоелектронної боротьби, дубльована система наведення», — зазначає полковник.

За словами Заруби, дослідження уламків ракет, які Росія застосовувала протягом 2024–2025 років, засвідчило суттєві зміни: окупанти все частіше використовують спеціалізовані компоненти, які, як правило, потрапляють до РФ через країни Азії. Водночас російські військові суттєво збільшили вагу бойової частини ракет Х-101 — орієнтовно до 800 кілограмів проти близько 450 кілограмів раніше.

«Вага бойових частин збільшилася з 450 кг до близько 800 кг. Друга бойова частина може бути скинута або підірвана на висоті 100-200 метрів від цілі. Виробництво оцінюється в 40-50 одиниць на місяць. Відтак, зважаючи на останні удари, можна сказати, що практично атакують ракети, які вироблені кілька тижнів тому», — додав військовий.

Окремо в інституті звернули увагу на нарощування застосування інших засобів повітряного нападу. Йдеться про модернізовані авіабомби на базі радянських зразків. Також зафіксовано використання касетних авіабомб. Росія продовжує вдосконалювати керовані авіабомби, збільшуючи дальність і точність їхнього застосування. Зокрема ворог використовує модуля УМПК та розробляє проміжні боєприпасів між КАБ та БПЛА.

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Заруба також наголосив, що російський військово-промисловий комплекс значно збільшив можливості з виробництва засобів повітряного нападу. Водночас, за його словами, РФ і надалі має доступ до іноземних комплектувальних, які використовуються для виготовлення озброєння.

«До 80-90% критичної мікроелектроніки — це виробництво компаній США, Тайваню, Японії, Швейцарії, Нідерландів, Німеччини. Це переважно компоненти подвійного призначення. Вони можуть використовуватися в цивільній галузі, можна використовувати військовій галузі. І закупаються через мережу посередників», — наголосив полковник.

Нагадаємо, раніше аналітики ISW повідомляли, що Росія підвищує смертоносність ракет і дронів власного виробництва, якими атакує Україну. Однією з причин такої «модернізації» експерти називають відновлення доступу до іноземних електронних компонентів.

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