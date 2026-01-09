Хабар автівкою за зняття з розшуку: оголошено підозру підполковнику з Рівненського ОТЦК

Зловмисника затримано / © pixabay.com

Заступника очільника Рівненського ОТЦК та СП викрили на корупційній схемі. Підозрюваний вимагав у чоловіка призовного віку сплатити більшу частину вартості автомобіля Toyota Highlander, щоб зняти його з розшуку в системі «Оберіг».

Про це повідомили пресслужби Офісу генпрокурора та ДБР

За даними слідства, у грудні 2025 року посадовець Рівненського обласного ТЦК та СП організував схему одержання неправомірної вигоди від військовозобов’язаного.

«За зняття чоловіка з розшуку в реєстрі „Оберіг“ та забезпечення його непризову під час загальної мобілізації через підлеглого посередника вимагали оплатити більшу частину вартості автомобіля Toyota Highlander 2013 року випуску. Сума неправомірної вигоди становила 12 тисяч доларів США», — йдеться у повідомленні.

Частину коштів, за версією слідства, посадовець додав особисто. Автівку оформили на підставну особу, однак фактично нею користувався підозрюваний.

Правоохоронці перевіряють можливу причетність інших працівників ТЦК до схеми

Після передавання транспортного засобу військовозобов’язаного зняли з розшуку. Усі епізоди протиправної діяльності задокументовані правоохоронними органами.

Посадовцю повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України.

За клопотанням прокуратури суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою з альтернативою внесення застави понад 2 мільйони гривень.

Раніше пресофіцерка Волинського обласного ТЦК та СП Уляна Кравчук повідомила, що працівникам ТЦК пропонують хабарі, але в основному вони їх не беруть.