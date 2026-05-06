Хабар у $34 тисячі: працівник СБУ продавав "липові" бронювання

Масштабна схема ухилення: працівника СБУ «накрили» на хабарі у $34 тисячі

В Україні викрили чинного співробітника СБУ та його спільника-підприємця, які організували схему фіктивного бронювання чоловіків для отримання відстрочки від мобілізації.

Про це повідомив голова Офісу генпрокурора Руслан Кравченко.

Вартість таких «послуг» становила 8,5 тисяч доларів США з особи. За ці гроші чоловіків оформлювали працівниками підприємства лише «на папері» — на робочому місці їх ніхто не бачив.

Зловмисників викрили після того, як один із потенційних клієнтів «здав» схему правоохоронцям. Далі оперативники документували протиправну діяльність працівника СБУ.

Сьогодні, 6 травня, співробітника СБУ затримано «на гарячому» безпосередньо під час отримання 34 тисяч доларів США.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу. Досудове розслідування триває. Встановлюються інші особи, причетні до функціонування цієї схеми.

