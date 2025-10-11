Хабар у ТЦК: пресофіцерка пояснила, чому спроби підкупу групи оповіщення є марними

Пресофіцерка Волинського ТЦК Уляна Кравчук / © скриншот з відео

Працівникам ТЦК пропонують хабарі, але в основному вони їх не беруть.

Про це заявила пресофіцерка Волинського обласного ТЦК та СП Уляна Кравчук в етері Headlines Україна, відповідаючи на запитання, чи бувало таке, що працівникам, військовослужбовцям ТЦК пропонували хабар.

«Бувало. На жаль, бували такі випадки, вони стаються по сьогоднішній день. Задля уникнення призову на військову службу, задля уникнення мобілізації. Однак, знову ж таки, пам’ятаємо, що військовослужбовці, які проводять групу оповіщення, є особами, які вже пройшли бойовий шлях, здебільшого це особи з інвалідністю внаслідок війни. Тому вони абсолютно нетолерантні до таких діянь, до загалом неправомірної вигоди та хабарів», — пояснила вона.

Тому, за словами пресофіцерки Волинського ТЦК, такі діяння неможливі, а якщо все ж таки таке стається, то є запис на бодікамері. І така інформація надається правоохоронним органам для вирішення подальших дій таких громадян.

Нагадаємо, за постановою Кабміну, українців віком від 25 до 60 років братимуть на облік у ТЦК автоматично. Тепер Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки матимуть більше даних про військовозобов’язаних. Йдеться про прізвище, ім’я та по батькові, податковий номер, адресу місця проживання (реєстрації), місце роботи (самозайнятості), освіту тощо.