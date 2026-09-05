Хабарі від кол-центрів і мільйонні активи: НАБУ викрило схему на чолі з посадовцем ОГП

Кришування кол-центрів — НАБУ та САП викрили злочинну схему / © НАБУ

Реклама

НАБУ і САП повідомили про викриття п’ятьох осіб, яких слідство вважає учасниками злочинної організації. За версією правоохоронців, її очолював один із керівників структурного підрозділу Офісу генерального прокурора, а діяльність угруповання була пов’язана з отриманням неправомірної вигоди від шахрайських кол-центрів.

Про це повідомило НАБУ.

Реклама

Як стверджує слідство, посадовець ОГП організував угруповання в середині 2025 року. До його діяльності, за інформацією антикорупційних органів, були залучені чинні працівники прокуратури та наближені до посадовця Офісу Гепрокурора неофіційні особи.

Реклама

«Учасники злочинної організації налагодили механізм систематичного одержання хабарів за неперешкоджання незаконній діяльності так званих кол-центрів. Ці тіньові структури масово вчиняли шахрайські дії, від яких страждали як громадяни України, так і іноземці», — зазначили в НАБУ.

За даними слідства, фігуранти використовували низку схем для легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом. Зокрема, понад 20 млн грн, отриманих злочинним шляхом, учасники організації спрямували на купівлю нерухомості, коштовностей та іншого цінного майна.

Ще понад 12 млн грн становить мінімальна ринкова вартість активів, які, як стверджують у НАБУ і САП, керівник організації оформив на інших людей, щоб приховати фактичного власника. Серед них правоохоронці називають нерухомість в апарт-комплексі неподалік Карпат.

Крім того, слідство заявляє про понад 10 млн грн, які були розміщені на рахунках близьких до фігурантів осіб під виглядом легальних доходів, нібито отриманих від підприємницької діяльності.

Реклама

Дії фігурантів попередньо кваліфікують за ст. 255 та ст. 209 Кримінального кодексу України — йдеться про створення, керівництво або участь у злочинній організації та легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом.

Наразі розслідування триває. НАБУ і САП встановлюють інших осіб, які могли бути причетними до діяльності організації.

НАБУ оприлюднило записи розмов фігурантів

У НАБУ та САП також оприлюднили відео, в якому розповіли деталі розслідування та навели записи розмов фігурантів.

За словами детективки НАБУ Галини Костюк, серед учасників групи фігурують «Канцлер» — її керівник, «Муза» — близька до нього особа, «Камрад» — його водій, а також «Флеш» — помічник.

Реклама

Прокурор САП Микола Карась розповів, що «Канцлера» призначили на керівну посаду в Офісі генерального прокурора у серпні 2025 року. За версією слідства, після цього він налагодив схему отримання хабарів за сприяння ОГП у діяльності кол-центрів та легалізації коштів.

«У липні 2025 року Верховна Рада України ухвалила закон, що ставив НАБУ і САП у фактичну залежність від рішень генерального прокурора. На щастя, цьому вдалось запобігти завдяки підтримці українського суспільства та зусиллям європейських партнерів. Однак у силі залишалася нова норма, яка дозволила призначати на посаду прокурорів без проходження обов’язкових конкурсних відборів. Це створило умови для заведення в систему прокуратури своїх людей», — зазначив Карась.

Водночас Костюк заявила, що «Канцлер» працював в інтересах особи, яка, за її словами, наділила його повноваженнями та відчуттям безкарності. У відео НАБУ цю людину називають «Шефом».

У відео НАБУ і САП також оприлюднили фрагменти записів розмов «Канцлера». Нижче наводимо їхню розшифровку, оприлюднену НАБУ:

Канцлер: “Алло. Так, Андрійовичу. Так, так, шеф».

Канцлер: «Все реалізуємо».

Канцлер: «Шефе, дякую вам величезне. Вам гарного вечора. Та все нормально, шеф. Нормально. Ні, ні, ніхто не ображає. Хто мене образить? Ви ж за мною, тому це всі знають…»

Канцлер: «Ні, прикольно таку імперію зробити, як ото шеф зробив. Я замислююся над цим».

На іншому оприлюдненому фрагменті «Канцлер» розмовляє з «Музою»:

Канцлер: «Це можливість насувати всім правоохоронцям і зробити все, що захочу. Ось два аспекти і все підійшло».

За словами прокурора САП Миколи Карася, наближеність «Канцлера» до «Шефа», відчуття безкарності, «свої люди» в державних структурах та фактично необмежені повноваження у різних сферах діяльності ОГП дозволили йому зосередити важелі впливу на роботу кол-центрів.

Як стверджує Карась, про це, зокрема, може свідчити розмова двох осіб у службовому автомобілі, який, за його словами, належить «Канцлеру».

Далі НАБУ наводить розшифровку цієї розмови:

Особа 1:

«Ця машина зараз у тіпа, в прокуратурі начальник. Ну, возить його *** (Камрад)».

Особа 2:

«Угу».

Особа 1:

«Взяв, бо він поїхав у відрядження, шеф його (Канцлер), який кришує колл-центри всі».

Особа 2:

«Да? Ні*** собі, бл***! Такий. Не***, бл***».

Особа 2:

«Ти прикинь, які, тупо, бабки рубають за це».

Особа 1:

«Угу. Да».

Особа 2:

«Це скільки зараз просто їх по Києву».

Особа 2:

«Бач, правда».

Особа 1:

«По Києву бл***. По Україні».

Особа 2:

«Не, ну да».

Прокурор САП Микола Карась також заявив, що «Канцлер» зустрічався з особами, які перебувають у міжнародному та національному розшуках за вчинення кіберзлочинів. За його словами, учасники групи намагалися взяти під контроль кримінальні провадження, пов’язані з діяльністю кол-центрів.

За словами прокурора САП Миколи Карася, такий контроль давав змогу пришвидшувати викриття діяльності «ворожих» кол-центрів і водночас захищати «свої».

© НАБУ

Операція Карфаген

Як розповів прокурор САП Микола Карась, в одній із зафіксованих розмов «Канцлер» уточнює у свого помічника «Флеша», чи належить названий ним кол-центр до «їхніх».

Канцлер: ***, а в тебе взагалі є доступ до нашої інформації?

Флеш: Ну, зараз подивимося.

Канцлер: Подивися, будь ласка, *** (адреса кол-центру). Загалом, може бути таке?

Канцлер: Угу.

Флеш: Зараз гляну і напишу.

Канцлер: Так, дякую. Ні, не пиши, зателефонуй.

Нагадаємо, вчора 4 вересня стало відомо, що НАБУ та САП проводять спецоперацію з викриття злочинної організації, яку, за даними слідства, очолює посадовець Офісу генерального прокурора. У Бюро заявили, що учасників організації підозрюють, зокрема, у кришуванні мережі шахрайських колцентрів та легалізації майна.

За інформацією джерел «Української правди», в межах спецоперації правоохоронці затримали заступника начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва ОГП Сергія Кропиву. Водночас НАБУ офіційно не називало імені посадовця, щодо якого проводяться слідчі дії.

Джерела видання також повідомляли про обшуки у генерального прокурора Руслана Кравченка, його заступниці Марії Вдовиченко та голови Одеської ОВА Олега Кіпера. Водночас прессекретарка генпрокурора Наталія Баюрко спростувала інформацію про обшуки у Кравченка.

В Офісі генпрокурора заявили, що обставини можливої причетності одного з працівників установи до протиправної діяльності має встановити слідство. В ОГП пообіцяли сприяти антикорупційним органам та повідомили, що працівника, щодо якого перевіряється можлива причетність до протиправної діяльності, відсторонять від виконання службових обов’язків на час досудового розслідування.

Новина доповнюється

Новини партнерів

Новини партнерів