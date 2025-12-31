- Дата публікації
Хабарі за голосування: ВАКС обрав запобіжний захід нардепу від "Слуги народу"
Конкретні умови запобіжного заходу наразі не розголошуються і в суді назвали причину.
Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід народному депутату від фракції «Слуга народу» Михайлу Лабі, якого підозрюють у причетності до отримання хабарів за голосування у Верховній Раді. Водночас деталі рішення суду наразі не оприлюднюються, адже засідання суду, як і у випадку з іншим депутатом від цієї фракції Євгеном Пивоваровим, якого теж підозрюють в отриманні неправомірної вигоди за голосування у ВР, минуло у закритому режимі.
Про це повідомляє Суспільне.
Під час судового засідання, що відбулося у закритому режимі за клопотанням сторони обвинувачення, прокурор пояснив, що таке рішення ухвалене з огляду на норми статті 27 Кримінального процесуального кодексу України.
За його словами, закритий розгляд необхідний для збереження таємниці досудового розслідування, а також забезпечення безпеки учасників кримінального провадження.
Що відомо про справу «хабарів у конвертах»
29 грудня НАБУ та САП повідомили про підозру п’ятьом народним депутатам від фракції «Слуга народу», яких слідство підозрює в отриманні хабарів за «потрібне» голосування у парламенті.
За даними Центру протидії корупції, підозри отримали Юрій Кісєль, Євген Пивоваров, Ігор Негулевський, Ольга Савченко, Михайло Лаба.
За інформацією ЗМІ, кошти передавалися у «конвертах» в одному з офісів, де, за даними слідства, НАБУ здійснювало негласні слідчі дії.
30 грудня 2025 року ВАКС уже обрав запобіжний захід іншому фігуранту справи — народному депутату Юрію Кісєлю.