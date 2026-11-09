Хакерський злам розкрив таємницю Кремля: стало відомо, скільки насправді росіян загинули на війні

Російські окупанти на квадроциклі / © RG.ru

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Конфіденційні дані Федеральної служби державної статистики РФ (Росстат), отримані хакерами, свідчать, що від початку повномасштабного вторгнення в Україні загинули близько 400 тисяч російських військових.

Масштабний витік отримали білоруська проопозиційна група «Кіберпартизани» та українське хакерське угруповання Silent Crow. У результаті зламу внутрішньої інфраструктури Росстату хакери отримали доступ до 25 тисяч комп’ютерів та вилучили близько 23 терабайтів даних. Серійний аналіз охопив понад 11 мільйонів свідоцтв про смерть із зазначенням віку, місця проживання та причин загибелі. Про це пише видання The Japan Times.

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Що приховував Кремль

Згідно з документами, у період від 24 лютого 2022 року до кінця серпня 2026 року щонайменше 392 700 свідоцтв про смерть прямо пов’язують загибель із війною через спеціальні коди або текстові позначки на кшталт «військова операція», «обстріл» чи «атака дронів».

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Зазначена цифра у 400 тисяч є мінімальною оцінкою, оскільки реальні втрати суттєво вищі через складнощі з обліком загиблих на полі бою, тривалу ідентифікацію тіл, значну кількість зниклих безвісти та затримки з реєстрацією смертей, які іноді тривають понад 14 місяців. В аналітичній групі Silent Crow підраховують, що реальна кількість ліквідованих окупантів сягає set-показника у 450 тисяч осіб.

Оцінка в 400 тисяч безпосередньо загиблих збігається з даними аналітиків та джерел у військових колах. Для порівняння, Генеральний штаб ЗСУ оцінює загальні безповоротні та санітарні втрати РФ (убиті та важкопоранені) у 1,6 мільйона осіб. За словами президента Володимира Зеленського, втрати України складають щонайменше 55 тисяч загиблих воїнів.

Демографічний удар по РФ

Зламані дані яскраво демонструють, як війна виснажує російське суспільство:

Зміна віку

Якщо на початку вторгнення, 2022 року, чоловіки віком 50–59 років становили менше 1% від усіх бойових втрат, то у першій половині 2025 року ця частка зросла до понад 16% (понад 12,6 тисячі осіб). Для категорії 18–29 років війна стала причиною двох третин усіх зареєстрованих смертей.

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Регіональний диспропорція

У бідних та віддалених регіонах Сибіру (Бурятія, Тува, Забайкальський край) близько третини всіх померлих чоловіків віком від 18 до 49 років загинули на війні. У той самий час у Москві та Санкт-Петербурзі цей показник становить приблизно 1 з 10.

З огляду на те, що щомісячні втрати агресора регулярно перевищують темпи мобілізації та рекрутингу, а на фронті спостерігається позиційний тупик, Кремль уже найближчим часом може вдатися до нової хвилі примусової мобілізації.

Нагадаємо, кінець жовтня та початок листопада 2026 року ознаменувалися для російських військових аномально високими втратами на війні в Україні. Сили оборони продовжують встановлювати рекорди кількості ліквідованих загарбників за добу. Як зазначають у Генштабі, йдеться про полк за добу.

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