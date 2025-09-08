ТСН у соціальних мережах

204
1 хв

Хакери ГУР зламали паливні картки та онлайн-ресурси Росії — ЗМІ: які збитки

Під атаку ГУР потрапили російські сервіси, які забезпечують оплату пального та роботу паливних карток.

ГУР Міноборони України

ГУР Міноборони України / © ГУР Міноборони

Кіберкорпус Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР) 7 вересня влаштував масштабну DDOS-атаку по мережевій інфраструктурі Росії.

Про це повідомило «Новини.LIVE» із посиланням на джерела.

Під удар фахівців ГУР потрапили російські сервіси, які забезпечують оплату пального та роботу паливних карток. Серед них — платформа «Роспетрол» та сервери «Ростелеком» і «Лукойл».

Крім того, кіберфахівці з військової розвідки знищили понад 700 комутаторів і 13 серверів провайдера «К-Корп», що обслуговував концерн «Калашникова».

Атака з боку ГУР завдала країні-агресорці збитків на суму від 1 млн до 3 млн дол.

До слова, раніше командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді «Мадяр» повідомив, що СБС протягом серпня влаштували 17 успішних атак на російські НПЗ, нафтосховища та інші об’єкти енергетичної інфраструктури.

Зауважимо, через успішні українські атаки росіяни скиглять через дефіцит та взагалі відсутність пального на АЗС. Подекуди бензин продають лише за спеціальними паливними картками.

204
