Хакери РФ зламують месенджери: під ударом Signal і WhatsApp — ФБР

Пов’язані з російськими спецслужбами хакери розгорнули масштабну кампанію проти користувачів популярних месенджерів. Зокрема — Signal.

Про це повідомили Федеральне бюро розслідувань та Агентство з кібербезпеки та безпеки інфраструктури у спільному попередженні, пишe Reuters.

Що відомо про атаку хакерів

За даними американських відомств, зловмисникам уже вдалося зламати тисячі акаунтів. Основними цілями атак стали особи з високою розвідувальною цінністю — чинні та колишні чиновники США, військові, політики та журналісти.

У звіті наголошується, що самі месенджери та їхнє шифрування не були зламані. Натомість хакери використовують складні фішингові схеми — вони імітують офіційні повідомлення безпеки та виманюють у користувачів коди доступу.

Подібні атаки раніше фіксували і європейські спецслужби. Зокрема, розвідка Нідерландів повідомляла про глобальну кампанію, спрямовану також на користувачів WhatsApp.

У компанії Signal підтвердили, що атаки здійснювалися через фішинг, і запевнили: інфраструктура сервісу та його система шифрування залишаються захищеними.

