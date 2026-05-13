Хантавірус уже в Україні: чи є смертельна загроза для людей

Чи є загроза хантавірусу в Україні / © Unsplash

Реклама

Від початку травня люди з усього світу стежать за спалахом хантавірусу на круїзному лайнері MV Hondius, де від нього загинули люди. Цей штам може передаватися від людини до людини і є небезпечним.

Пізніше стало відомо, що хантавірус — не новий і в Україні пацієнти також зверталися із зараженням до лікарень. На час карантину на лайнері залишаються четверо українців, ще одного евакуювали з борту. За даними МЗС України, серед громадян України інфікованих на хантавірус немає.

Чи є реальна загроза хантавірусу в Україні? Що потрібно знати про поширення вірусу і хто може бути в небезпеці? Про це розповіла Українська правда.

Реклама

Чи є загроза поширення хантавірусу в Україні

Дитячий лікар-інфекціоніст та голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики при Міністерстві охорони здоров’я Федір Лапій поділився, чи є загроза хантавірусу для українців.

За словами лікаря, випадки хантавірусу в Україні фіксують щороку. Ситуація з круїзним лайнером кардинально інша.

В Україні «резервуаром» вірусу є мишоподібні гризуни, саме тому хантавірус в Україні не передається від людини до людини. Однак у Латинській Америці поширюється зовсім інший патоген.

«Різновид хантавірусу, який поширився на судні, може передаватися від людини до людини за умови дуже тісного контакту. Це відбувається, коли вона вже хворіє або за день-два до появи в неї перших симптомів. Цей різновид — виняток із хантавірусів», — зазначив лікар.

Реклама

За словами Федора Лапія, хантавірус навряд чи стане пандемією масштабів COVID-19.

Хантавірус передається важче, ніж коронавірус. Крім того, зараз лікарі швидше виявляють та ізолюють хворих. Кількість заражених хантавірусом після круїзного лайнера може зрости, але попри це вірус не має потенціалу пандемії станом на зараз.

«Можливо, кількість випадків збільшуватиметься, і найближчим часом ми почуємо про нові випадки поза межами Латинської Америки, зокрема в Європейському Союзі. Але, ймовірно, сценарій буде подібним до мавпячої віспи, яка ширилася Європою 2024 року», — пояснює лікар.

Українцям може загрожувати хантавірус, який передається не від людей, а від гризунів. Ризики пов’язують з теплими зимами та війною, через яку військові змушені жити з мишами у бліндажах.

Реклама

Миші та щури залишають свої екскременти у бліндажах військових, зокрема, поруч з продуктами, тому вони мають ризики зараження.

Симптоми хантавірусу можна відчути після прибирання на горищі, походу в ліс чи інших місць, де живуть щури та миші. Якщо у вас з’явилися симптоми, такі як лихоманка, біль у м’язах і попереку, зверніться до сімейного лікаря, закликають у Центрі громадського здоров’я України.

Хантавірус: останні новини

Нагадаємо, голова ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус закликав країни готуватися до можливого зростання кількості хворих на хантавірус після спалаху на круїзному судні «MV Hondius».

Через тривалий інкубаційний період нові випадки можуть виявлятися протягом наступних тижнів. Організація рекомендує посилений моніторинг контактних осіб та 42-денний карантин для груп високого ризику.

Реклама

Наразі підтверджено дев’ять випадків зараження варіантом вірусу «Andes», зокрема серед громадян Франції, США та Іспанії. Троє пасажирів — подружжя з Нідерландів та німець — померли.

Особливе занепокоєння викликає стан 65-річної француженки, яка перебуває в реанімації на апаратах життєзабезпечення через важку серцево-легеневу недостатність.

Епіцентром поширення став лайнер, що прямував з Аргентини до Кабо-Верде. Хоча масштабного спалаху наразі не зафіксовано, медики застерігають, що ситуація може змінитися.

Речник Центру громадського здоров’я Микола Ганіч запевнив, що штам хантавірусу «Andes», виявлений на лайнері Hondius, суттєво відрізняється від тих, що поширені в Україні. Основна відмінність полягає у способі передавання: південноамериканський варіант здатний поширюватися від людини до людини, тоді як українські різновиди передаються винятково від гризунів.

Реклама

Крім того, різняться і клінічні прояви хвороби. Якщо штам «Andes» уражає легені, то віруси, що трапляються в Україні, викликають геморагічну гарячку з нирковим синдромом.

Фахівець наголосив, що загрози масового поширення цього штаму в Україні наразі немає, а локальні випадки захворювання успішно лікуються.

Новини партнерів