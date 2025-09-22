Хаос у реєстрах, і виділені мільярди: чому держава досі не забезпечила переселенців житлом

Ситуація з житлом для ВПО

Заступниця керівника ОП Андрія Єрмака Ірина Верещук заявила, що Україна має заздалегідь підготувати систему соціальної підтримки для українців, які захочуть повернутися з Польщі. Зокрема, йдеться про забезпечення житлом. Проте у коментарях під цією новиною у соцмережах українці зауважили, що держава поки не взмозі вирішити питання з житлом для ВПО, які евакуюються з прифронтових громад у більш безпечні регіони.

Яка ситуація в Україні з житлом для переселенців і скільки з них отримали омріяні квадратні метри, з’ясовував ТСН.ua.

Ще ₴1 мільярд на житло для переселенців

Днями уряд виділив 1 млрд гривень на відновлення фондів житла та облаштування місць тимчасового проживання для переселенців:

реконструкцію житлових будинків і гуртожитків;

переобладнання нежитлових приміщень у житлові;

будівництво нового житла для ВПО.

«Виділили 1 млрд грн субвенцій, щоб органи місцевого самоврядування побудували, відновили, переобладнали помешкання. Важлива умова — все житло має бути пристосоване і для маломобільних категорій населення», — зазначила Свириденко.

За її словами, для громад Харківської, Дніпропетровської, Запорізької, Чернігівської, Сумської та Херсонської областей фінансування робіт може здійснюватися у розмірі 100 % за рахунок коштів субвенції. Для усіх інших областей та м. Києва фінансування робіт здійснюється у розмірі не більше 50% коштом субвенції.

Хаос у реєстрах

Журналісти «Економічної правди» проаналізували різні програми із забезпечення житлом переселенців та визначили найефективніший механізм.

За даними Міністерства розвитку громад та територій, станом на 31 грудня 2024 року у черзі на тимчасове житло перебувало 23,1 тисячі переселенців, а 4,2 тисячі осіб були фактично забезпечені житлом.

Водночас, в Єдиній базі ВПО значиться аж понад 220 тис. активних заяв про потребу в житлі. Проте від початку повномасштабної війни було закрито лише 63 житлові потреби ВПО.

Однак адміністратором цієї Єдиної бази ВПО є не Мінрозвитку, а державне підприємство «Інформаційно-обчислювальний центр» Міністерства соціальної політики.

«Це породжує головне запитання: чи справді держава забезпечила житлом усього 63 ВПО, або ж реєстр фіксує потреби некоректно і не відстежує їх закриття?», — зазначають в «Економічній правді».

У виданні пояснюють, що розрив між 222 тис. потреб у ЄІБД і 23 тис. у черзі в Мінрозвитку означає, що держава не має єдиної таксономії житлових потреб (тимчасове/постійне/компенсація/оренда) і, відповідно, не може коректно спланувати бюджет.

Куди пішли гроші

У виданні пояснюють, що оскільки різні відомства називають неспівставні цифри, а держава не має єдиної класифікації житлових потреб — тимчасове житло, компенсації чи оренда враховуються по-різному. У результаті бюджетні кошти часто розподіляються неефективно, а переплати за допомогу досягають сотень мільйонів гривень.

Промовистими є висновки Рахункової палати за 2023 рік про переплати допомоги на проживання ВПО.

«Проведене в серпні 2022 року звіряння фактів перетину кордону ВПО свідчить, що 151,1 тисячі осіб перебували за кордоном, з них продовжували отримувати допомогу на проживання 94 тисяч осіб, більше третини яких — понад 90 днів, 4,8% — 150 днів. Отже, держава неправомірно виплатила 892,5 млн грн допомоги на проживання», — йдеться у звіті.

Скільки житла отримали переселенці

Як уже було сказано, в Україні не ведуть окрему статистику щодо кількості ВПО серед заявників на отримання компенсації за знищене житло з деталізацією по роках. Але є дані щодо окремих механізмів.

єВідновлення

Найбільш ефективними виявились житлові сертифікати / «єВідновлення»: вони мають високу «конверсію» у реальне придбання житла. За даними видання, внутрішньо переміщені особи отримали 4 419 житлових сертифікатів (на 6,1 млрд грн виплат із загальних 10 млрд грн погоджених для ВПО).

У Міністерстві розвитку громад та територій уточнили, що у 2025 році понад 7 300 родин ВПО придбали нове житло замість зруйнованого за програмою єВідновлення.

У відповідь на розслідування журналістів ЕП у міністерстві повідомили, що станом на 22 вересня за програмою єВідновлення компенсації отримали 134 771 українська родина на загальну суму 45,3 мільярда гривень.

За пошкоджене житл о виплати здійснено 110 909 родинам на суму 10,8 мільярда гривень.

За зруйноване житло видано 23 862 житлових сертифікати на суму 34,5 мільярда гривень. Завдяки цьому 15 609 родин уже змогли придбати нові оселі.

Ще один новий напрям цього року — виплати для відбудови на власній земельній ділянці. Вже 663 родини отримали перші транші на суму понад 805 мільйонів гривень, додали у Мінгромад.

Тимчасове житло

Тимчасове житло за 2022–2024 роки отримали 4 236 осіб при «видимій» черзі 23 099 громадян — лише близько 18%

Інші програми

У 2023-2024 роках 4079 ветерани-ВПО отримали грошові компенсації на загальну суму в 5,9 млрд грн і придбали 3414 одиниць житла. Але у 2025 році програма не отримала фінансування.

У Мінгромад додали, що підтримку невдовзі отримають ще близько 3 700 родин ВПО, де є учасник бойових дій або людина з інвалідністю внаслідок війни. Вони отримають житлові ваучери на суму до 2 мільйонів гривень.

У 2022-2024 роках 1246 заявників ВПО отримали пільгові кредити на покупку житла. Найпопулярнішим інструментом стала програма пільгової іпотеки «єОселя».

За 2023-2024 роки до неї було подано понад 140 тис. заявок, з яких близько 57 тис. схвалили. Але фактично профінансували лише 340 договорів, тобто менш як 1% від загальної кількості заяв.

Такий розрив між попитом і результатами журналісти «ЕП» пояснюють як обмеженими бюджетними ресурсами, так і складністю самої моделі іпотечного кредитування для ВПО, які часто не мають стабільного доходу, необхідного для обслуговування кредитів.

Як отримати гроші за пошкоджене або втрачене майно

Народний депутат Руслан Горбенко в ефірі Новини.live пояснив, що Україні спростили процедуру отримання компенсацій за зруйноване під час війни житло. Тепер не завжди потрібно надавати фото чи відео — держава використовує й інші способи фіксації.

«Зараз ми домовились, що у прифронтових районах будуть використовувати фотозвіти з дронів. Але головне — політика держави стоїть на тому, що кожен переселенець із тимчасово окупованих територій має право на житло», — пояснив Руслан Горбенко.

Він наголосив, що навіть якщо інспекція не може фізично працювати у зруйнованих містах, жителі таких населених пунктів автоматично матимуть право на компенсацію чи нове житло. Як приклад, він навів місто Бахмут, де й так всім зрозуміло, що житлового фонду там не залишилося.

Оренда житла для ВПО — наскільки дієвий механізм?

Ще на початку 2025 року перша заступниця міністра соціальної політики України Дарія Марчак повідомила, що родинам внутрішньо переміщених осіб, що мають найнижчі доходи, держава може покривати до 70% вартості оренди житла, а орендодавцям компенсувати всі податки, сплачені при оформленні таких відносин.

Але проблема для родин ВПО в іншому — ринок оренди житла в Україні знаходиться в тіні. Орендодавці в переважній більшості не сплачують податки за доходи, отримані від квартирантів. Тому реєструвати офіційно договори про проживання ВПО вони не зацікавлені.

Раніше повідомлялося, що уряд подовжив виплати для ВПО.