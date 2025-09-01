ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
221
1 хв

Харчування дітей у дитсадках: Свириденко повідомила про важливе рішення

Багатодітні сім’ї продовжать отримувати пільгу на харчування дітей у державних і комунальних дитсадках.

Катерина Сердюк
Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Уряд затвердив рішення щодо харчування дітей у дитсадках. Так, для багатодітних родин буде передбачена знижка.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Як зазначає посадовиця, рекомендували місцевій владі продовжити пільгу на харчування дітей у державних і комунальних дитсадках.

«Після ухвалення відповідних рішень органами місцевого самоврядування багатодітні родини і надалі зможуть сплачувати на 50% менше за харчування», — завершила вона.

Також Свириденко зазначала, що наступного 2026 року можна чекати на позитивні зміни у розмірі заробітної плати українських вчителів. Наразі це головний пріоритет уряду. Водночас прем’єр-міністерка наголосила, що це питання є «складним викликом».

Раніше повідомлялося, що у першому кварталі 2025 року середня заробітна плата в Україні зросла до 23 460 гривень. Проте освітяни отримували в середньому 14 307 гривень (зростання на 13,1%).

Оклад вчителя визначається за тарифною сіткою, яка залежить від категорії педагога — від 10 до 14 тарифного розряду. До базової ставки додаються надбавки за вислугу років (10–30%), престижність праці (5–30%) та нові доплати: від січня 2025 року — 1 000 грн за роботу в несприятливих умовах, від вересня вона зросте до 2 000 грн.

221
