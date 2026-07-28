Чи справді на трасі Харків — Полтава знищені всі АЗС: Синєгубов поставив крапку

АЗС на Харківщині / © ДСНС

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Начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов прокоментував інформацію про те, що на автодорозі між Харковом і Полтавою нібито не залишилося жодної працюючої автозаправної станції. За його словами, вона не відповідає дійсності.

Про це він повідомив у своєму телеграм-каналі.

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За словами очільника ОВА, поширена окремими медіа інформація, яка ґрунтувалася на заяві депутата Харківської обласної ради Олександра Скорика, не відповідає дійсності.

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«Інформація деяких медіа про те, що на трасі від Харкова до Полтави не залишилося жодної діючої заправки, не відповідає дійсності. Дефіциту пального в регіоні немає», — наголосив Синєгубов.

Він закликав користуватися лише перевіреними джерелами інформації та не поширювати непідтверджені повідомлення.

Раніше депутат Харківської обласної ради Олександр Скорик заявив, що російські удари повністю знищили всі АЗС на ділянці траси Харків — Полтава, включно із заправками у Валках, Чутовому та інших населених пунктах. За його словами, останню працюючу АЗС у Валках окупанти знищили 26 липня, тому водіям рекомендують заздалегідь подбати про запас пального. Водночас Скорик наголосив, що попри руйнування понад 200 АЗС в Україні, з яких понад 80 — на Харківщині, паливної кризи в країні наразі немає.

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